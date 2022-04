Olitalia: una linea completa per la gdo

L'azienda Olitalia propone una nuova linea di oli extravergine di oliva, prodotti per frittura e oli di semi per il mondo della gdo

Una gamma completa di oli extravergine di oliva, prodotti per frittura e oli di semi dedicata alla distribuzione moderna. Olitalia, l’azienda guidata dai fratelli Angelo, Camillo ed Elisabetta Cremonini, propone I Dedicati, una linea composta da tre oli extravergine di oliva derivanti da un’accurata selezione di cultivar di origine 100% italiana, con un diverso livello di fruttato per ogni referenza, nata dalla collaborazione con l’associazione di giovani chef JRE; Olio Extravergine 100% Italiano da filiera tracciata certificata Firmato dagli agricoltori italiani; olio extravergine Il Classico; i Condimenti a base di olio extravergine di oliva aromatizzato; le Monocultivar e gli oli extravergini Igp e Dop. La linea dei prodotti per frittura comprende: Frienn, il prodotto per frittura professionale a base di semi di girasole altoleico 100% italiani e antiossidanti, realizzato in collaborazione con lo chef Pasquale Torrente, e Fridòr, prodotto dalla nuova ricetta senza olio di palma e dall’elevata resistenza alle alte temperature. La linea Olio di semi è composta invece da: olio di semi di girasole, olio di semi di arachide, olio di semi di mais, olio di semi di vinacciolo, olio di semi di riso e olio di semi vari.

Le scelte green

In ottica di sostenibilità, Olitalia ha scelto per i prodotti a scaffale le bottiglie della linea Olio di semi e dei prodotti per frittura nel formato da un litro in plastica riciclata 100% R-Pet proveniente dalla filiera alimentare controllata italiana Coripet.

Il piano di lancio

Per promuovere i nuovi prodotti è stato programmato un piano di lancio della linea completa con un piano di comunicazione e advertising televisivo. La campagna avviata nel 2021 rafforza l’alto posizionamento del brand, con il claim La marca preferita dagli chef italiani. A questo si affianca una comunicazione digital, sui canali social dell’azienda.