Oltre 30 anni di esperienza al servizio della Gdo e dell’industria, in crescita continua, costante e concreta

Nella sua crescita trentennale GI.MA. TRANS ha sviluppato il proprio campo d'azione dalla pura attività di autotrasporto a vera e propria partnership strategica per i propri clienti, garantendo la distribuzione di prodotti Food&Bev in tutto il nord Italia, grazie a servizi di ritiro, stoccaggio, trasporto e consegna a temperatura positiva e negativa.

Oggi i suoi clienti dell'Industria Alimentare e della Grande Distribuzione Organizzata possono contare su una flotta di 200 mezzi costituita da bilici e motrici Euro 5 ed Euro 6, ai quali si aggiungono i mezzi alimentati a LNG e appartenenti al Progetto Green Truck per il trasporto refrigerato 100% Eco.

Il forte orientamento alla tecnologia e alla sostenibilità ha infatti spinto l’azienda ad investire costantemente nella flotta, arrivando a diventare ambassador del progetto Green Truck in stretta collaborazione con due partner storici, Thermo King e Scania: GI.MA. TRANS è stata la prima realtà in area EMEA ad utilizzare la tecnologia SLXi Hybrid su mezzi alimentati a LNG. Questa soluzione innovativa permette ai mezzi l'accesso completo a zone soggette a restrizioni o a limitazioni, eliminando i blocchi a determinate categorie di veicoli a causa dei livelli di rumorosità o di emissioni: grazie all’utilizzo della tecnologia SLXi Hybrid, GI.MA.TRANS ha sperimentato una riduzione delle emissioni del 90% e un abbassamento del rumore ai valori minimi PIEK senza compromissione delle prestazioni.

Per accompagnare i propri clienti della filiera agro-alimentare nel proprio percorso di crescita, il gruppo GI.MA. TRANS offre anche servizi di logistica complementari al trasporto, quali lo stoccaggio merci e la successiva riconsegna, per clienti che rilevino necessità di spazi in continuum, oppure in determinati periodi dell'anno per prodotti ad alta stagionalità, o ancora come base per le consegne in AxA richieste dalla GDO.

A completamento dei servizi a disposizione della propria clientela, nel 2017 GI.MA.TRANS ha ottenuto la certificazione per la riparazione pallet a marchio EPAL: i bancali sono riparati da personale altamente specializzato e nel rispetto di tutte le norme imposte dalla certificazione EPAL, per garantire al pallet riparato maggiore resistenza allo strappo e capacità di carico.

Da sempre attenta e propositiva rispetto alle innovazioni tecnologiche, il Gruppo GI.MA. TRANS ha deciso nel 2019 di inserire un nuovo Transportation Management System a supporto degli operativi dell'ufficio traffico, per coadiuvarne l’impegno grazie a uno snellimento delle azioni di routine. Inoltre è in fase di sviluppo il progetto EDI (Electronic Data Interchange), sistema che consentirà l'interscambio di dati tra i sistemi informativi di GI.MA. TRANS e dei suoi clienti attraverso un canale dedicato e in un formato definito: tra i vantaggi si rileva l’importazione automatica degli ordini da Terze Parti, così come la possibilità di inviare liste di carico ai propri corrispondenti e ricevere i relativi esiti di consegna. L'automatizzazione dei processi di invio e ricezione dati garantirà il miglioramento del trattamento delle informazioni, snellendo le procedure interne e riducendo al minimo le ore dedicate all'attività di data entry: una soluzione che sposa anche la Green Vision aziendale e l'attenzione all'ambiente, grazie all'eliminazione completa dei documenti cartacei.

Il progetto di rebranding affrontato nel 2021 e il nuovo magazzino in costruzione a Cortenuova (BG) sanciscono la volontà dell'azienda di crescere e migliorare continuamente: il Gruppo GI.MA. TRANS ha segnato nell'ultimo triennio un trend di crescita medio pari al 9% e ora l'obiettivo è quello di mantenere il livello di servizio, serietà e professionalità al quale il mercato si è abituato, continuando ad investire in mezzi, strutture e personale.

Per maggiori informazioni: www.gimatrans.it