OnRetail: il sistema per rendere smart gli store Despar

Sviluppato in collaborazione tra Aspiag Service e la società di soluzioni software e servizi per le vendite multicanale e il mondo retail Aton, il sistema di retail management .onRetail ha permesso ai singoli punti di vendita di essere sempre connessi con i magazzini e di gestire attraverso una singola app mobile tutto il “ciclo di vita” dei prodotti. Ordini, inventari, gestione resi, movimentazione merci, statistiche relative agli articoli venduti, ordinati, in arrivo e in promozione possono infatti essere analizzati, inseriti e consultati direttamente a scaffale. Il sistema è stato adottato in 589 strutture Despar, Eurospar e Interspar gestiti da Aspiag Service nel Triveneto e in Emilia Romagna

“Si tratta di una App - spiega Maurizio Usan, responsabile organizzazione vendite di Aspiag Service - che abbiamo costruito assieme ai dipendenti e collaboratori dei punti di vendita e del settore distribuzione e acquisti, ascoltando le loro necessità, con l’obiettivo di rendere più semplice la gestione dei prodotti in negozio e in magazzino. Grazie a questo sistema siamo più vicini all’ambiente, evitando sprechi: da quelli relativi alla carta, perché ci sono molti fogli in meno da compilare e stampare, a quelli relativi alla merce stessa, perché minimizzando gli errori si gestisce meglio anche il prodotto, a vantaggio di tutti”.

I vantaggi di questo sistema, che rispetta l’ambiente e minimizza gli errori, sono stati spiegati dagli stessi dipendenti di Despar, diventati “testimonial” del progetto e protagonisti di un video pubblicato sui social in questi giorni, che mostra come la tecnologia ha migliorato il lavoro di tutti.

Francesco Montalvo, amministratore delegato di Aspiag Service, spiega: “Il video che abbiamo pubblicato sui social è motivo di soddisfazione: le persone che lavorano con noi hanno collaborato a tutte le fasi del progetto, dalla rilevazione dei bisogni alla realizzazione della App, fino alla sua promozione al cliente finale. Questo consistente investimento, infatti, si traduce in ultima analisi nel miglioramento del servizio: più informazioni per tutti, e in tempo reale”.

Giorgio De Nardi, Founder&CEO Aton, aggiunge: “Questa testimonianza dimostra più che mai quanto sia importante mettere l’utente al centro del percorso di creazione di una nuova soluzione”.