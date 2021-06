Optime rafforza i suoi obiettivi con l’ingresso del Cncc

Optime, Osservatorio per la tutela del mercato dell’elettronica in Italia, federazione di scopo che riunisce i principali operatori nel retail dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia l’adesione del Cncc-Consiglio nazionale dei centri commerciali. L'ingresso del Cncc in questa federazione, che annovera fra i suoi fondatori Aires, Unieuro ed Euronics, ha come scopo primario il monitoraggio del mercato dell’elettronica, la tutela della concorrenza leale tra gli operatori e la segnalazione agli organi competenti di ogni anomalia o violazione al fine di proteggere al tempo stesso il mercato e i consumatori, e rappresenta un passo avanti per tutelare la clientela e, più in generale, promuovere l’adozione di norme che disciplinano il settore.

"Questa adesione rappresenta un nuovo stimolo ad ampliare il raggio d’azione delle attività svolte fino ad oggi -commenta Davide Rossi, Presidente di Optime-. Si dimostra ogni giorno di più come sia importante unire tutte le forze per difendere il mercato dai molti attacchi che subisce da parte di operatori senza scrupoli che operano in aree grigie dal punto di vista normativo quando non completamente nell’illegalità".

"Abbiamo deciso di aderire alla Federazione Optime per dimostrare la nostra vicinanza al mondo dell’elettronica retail e perché consapevoli che la collaborazione tra i diversi settori possa contribuire a una maggiore tutela dei consumatori -aggiunge Roberto Zoia, Presidente del Cncc-. In qualità di rappresentanti dell’intera filiera dei centri commerciali riteniamo, infatti, che il rispetto delle regole e della nostra clientela siano gli elementi portanti che rendono le nostre strutture dei presidi di legalità".