Unieuro, nuova organizzazione dell’area omnichannel

Antonio Lapesa, laureato in economia aziendale all’Università di Pescara, master in economia e storia di impresa e in business administration alla Business School dell’Università Luiss-Guido Carli, ha focalizzato il proprio percorso professionale su tre pilastri: pianificazione strategica, analisi dei dati e innovazione. Dopo esperienze in società come Alcatel EBD e Carrefour, è entrato nel 2007 in Seat Pagine Gialle, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing Intelligence & Business Development nell’ambito della Business Unit Digital, per poi ampliare le proprie responsabilità anche all’area dei big data e del business controlling su tutti i segmenti di prodotto. È in Unieuro dal 2015, dove si è fin ad oggi occupato di pianificazione strategica e advanced analytics, oltre a ideare, strutturare e lanciare il progetto di misurazione del net promoter score, e i servizi omnicanale che hanno permesso alla società di affrontare al meglio le sfide della pandemia.

Melissa Tala, laurea in scienze statistiche all’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera in azienda nel 2013, nella direzione marketing intelligence di Maserati, dove ha anche collaborato al progetto di rilancio del marchio Alfa Romeo. Nel 2016 è arrivata in Unieuro fino a diventarne consumer insight manager. Nel nuovo ruolo direttivo sarà responsabile della realizzazione dei progetti di marketing intelligence, del monitoraggio dei trend di mercato e dell’ascolto del cliente (Voice of Customer), collaborando ai progetti legati alle revisioni assortimentali e, più in generale, alla trasformazione digitale di Unieuro.

Sabina Mugnetti, laureata in scienze statistiche ed economiche alla Sapienza di Roma, ha ottenuto nel 2005 la certificazione internazionale sulla professione del project management PMP del Project Management Institute.

Assumendo crescenti ruoli di responsabilità nella gestione dei progetti, ha collaborato con diverse società informatiche fino ad approdare in Telecom Italia nel 2001 e in Seat Pagine Gialle nel 2005, in qualità di responsabile program management della BU Digital&Sales. Dal 2015 ad oggi è stata consulente di CLX Europe (eClerx Company) ed EY. In Unieuro si occuperà di progetti ad alto impatto strategico e di change management all’interno del mondo omnichannel, nonché del monitoraggio del processo di gestione degli ordini online in ottica E2E.

Parallelamente alla riorganizzazione dell’area omnichannel, la direzione Ict affidata a Luigi Pontillo si interfaccerà alla direzione generale, alla luce del ruolo strategico e della pervasività dei progetti IT nei piani di trasformazione di Unieuro.