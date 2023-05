Estratti freschi di frutta, arricchiti con sostanze preziose per l’organismo, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. Pensati per soddisfare esigenze di gusto e benessere

Si chiamano Estratti più, e sono estratti freschi di frutta arricchiti con sostanze preziose per l’organismo, privi di coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. Li produce OrtoRomi, che esordisce con queste due nuove referenze nel mercato in forte crescita delle bevande funzionali. Sviluppati da esperti della nutrizione, soddisfano al meglio esigenze di gusto e benessere. La collocazione a scaffale sarà quella del banco frigo.

L’Estratto più probiotico è formulato con mela, banana e guava rosa, farina di avena e probiotico. Nello specifico, contiene 1 miliardo di cellule vive, tra cui l’importante probiotico BC30 (bacillus coagulans). Grazie agli ingredienti attentamente scelti, l’estratto favorisce l’equilibrio della flora intestinale, contribuendo anche a rafforzare le difese immunitarie.

L’Estratto più Sali minerali è ottenuto da mela, arancia, kiwi giallo, limone e zenzero, più magnesio e zinco. Il magnesio contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Lo zinco supporta la normale funzione del sistema immunitario. Grazie alla formulazione accuratamente studiata, l’estratto concorre a difendere l’organismo e contrastare la stanchezza; aiuta inoltre a reintegrare gli elettroliti persi durante l’attività fisica.

Come per tutti gli altri estratti OrtoRomi, basta agitare prima dell’uso e gustare, a casa e fuori casa. Il prodotto si conserva in frigo, ma può rimanere fino a 4 ore fuori dallo stesso.

Ricchi di proprietà benefiche, gli Estratti più rappresentano una soluzione buona, fresca e sana che risponde alle esigenze dei consumatori attenti al benessere psico-fisico. Con questi nuovi prodotti, OrtoRomi prosegue il proprio impegno nell'offerta di alimenti genuini e di alta qualità per chi sceglie uno stile di vita sano, abbinandolo ad una corretta alimentazione.

“Per il pack abbiamo studiato una grafica chiara, pulita ed attuale che oltre a favorire l’impatto a scaffale, trasmetta al consumatore che si tratta di un prodotto healthy di alta qualità – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi. Abbiamo scelto di inserire i plus legati alle proprietà della bevanda, in evidenza sulla bottiglietta, per aiutare il consumatore a scegliere il prodotto più idoneo alle proprie esigenze di benessere. Il QR-Code porta su una pagina apposita con ulteriori informazioni per chi desidera saperne di più”.

In termini di materiali, la bottiglietta da 250 ml è realizzata in R-PET con plastica riciclata e 100% riciclabile: un’icona ben visibile sul pack valorizza l’eco-compatibilità del prodotto, rispondendo alle esigenze dei consumatori sempre più sensibili al tema della riduzione dell’impatto ambientale.

Il lancio sarà supportato da una campagna dedicata nell’ambito della campagna globale di OrtoRomi, che anche per il 2023 sarà incentrata sul concetto di benessere e delle scelte fatte ogni giorno per sé stessi e per le persone amate.

La campagna sarà declinata prevalentemente su social media e canali digitali, ma anche offline con adv su riviste specializzate e lifestyle, su radio e sul punto vendita.

Per il lancio di queste due nuove referenze è stato scelto il palcoscenico di Rimini Wellness, l'evento dedicato agli appassionati di fitness e wellness in programma l'1-4 giugno 2023.