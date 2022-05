OrtoRomi presenta le nuove insalate Pausa Pranzo

La linea di insalate pronte Pausa Pranzo di OrtoRomi si arricchisce di nuovi item e cambia veste grafica per un maggiore impatto a scaffale

Nuove grafiche, un nuovo formato e due referenze in più. La Cooperativa Agricola OrtoRomi rinnova l'offerta Pausa Pranzo rimodulandone veste grafica e ampliandone l'offerta con un inedito formato quadrato con l'obiettivo di rendere particolarmente distintivi i prodotti a scaffale. "La nuova linea delle Pausa Pranzo è il frutto di un’approfondita analisi di mercato e con questo nuovo formato inedito, vogliamo parlare in modo ancor più efficace e immediato al consumatore di oggi. Puntiamo come sempre alla qualità dei nostri prodotti, che in questo caso si esplicita a 360°, negli ingredienti scelti e nel packaging realizzato” afferma Martina Boromello, responsabile marketing e comunicazione OrtoRomi.

Le referenze sono insalate pronte al consumo in più varianti tra cui le due appena introdotte in assortimento, ossia Alpina con speck e Grana Padano dop e Bianca con pollo, crostini e salsa yogurt. I due articoli potenziano la linea già formata dalla Caprese, con mozzarelline e pomodorini, la Greca con feta e olive, la Mediterranea con mais e olive, l’Olivia, con tonno e olive, la Poker con ortaggi misti e la Ricca, con noci e Grana Padano dop. Le insalate sono preparate con ortaggi di prima scelta, da filiera corta e controllata, raccolti e lavati e sono complete di dressing e forchettina, pensate per un pasto veloce e salutare fuori casa.

Le aree trasparenti laterali della confezione manterranno la visibilità degli ingredienti, massimizzando l’appetibilità del prodotto e il materiale utilizzato per il packaging è in pet 1, con l’80% di plastica riciclata e 100% riciclabile. L’etichetta in fronte valorizza l’eco-compatibilità del prodotto, rispondendo alle esigenze crescenti dei consumatori sempre più attenti al tema della salvaguardia ambientale. "È stata per noi una sfida particolarmente entusiasmante progettare e sviluppare insieme ad OrtoRomi un packaging con un formato estremamente innovativo per il settore delle insalate pronte -dichiara Roberto Grandi, product manager e responsabile del dipartimento Spint di Ilip-. La peculiare scelta dei materiali esprime il nostro forte orientamento alla sostenibilità ambientale che perseguiamo nella messa a punto degli imballi”.

La promozione

Il lancio sarà supportato da una campagna dedicata nell’ambito della campagna globale OrtoRomi, la mia scelta di benessere con la campionessa Federica Pellegrini, che sarà declinata su radio, social media, stampa, media digitali e punto vendita.