Oscartielle, 60 anni nel segno dell’innovazione ecocompatibile e della personalizzazione

Storia di una vera avventura imprenditoriale. Oltre mezzo secolo di storia. Dagli effervescenti anni ‘60 del boom economico italiano agli avventurosi anni 2000, ricchi di trasformazioni, cambi di rotta, sfide avvincenti nei mercati mondiali.

Oscartielle, azienda del Gruppo Arneg, compie 60 anni di vita. Un traguardo prestigioso che segna un punto d’arrivo e, al tempo stesso, una stimolante ripartenza in questa lunga epopea imprenditoriale fatta di persone, sinergie, piccole e grandi intuizioni e innovazioni a cavallo tra artigianalità e industrializzazione, standardizzazione e personalizzazione, italianità e internazionalizzazione. Azienda profondamente radicata nell’area d’origine - la Bergamasca, ricca di fermenti imprenditoriali - ha sempre mantenuto viva la sua identità. Quella di un’impresa costituita da persone che hanno dedicato una vita al lavoro, alla crescita di un progetto comune che l’ha portata ad affermarsi da piccola realtà artigiana ad azienda leader all’interno di un prestigioso Gruppo internazionale, punto di riferimento nel mondo della refrigerazione commerciale.

Nata nel 1961, la sua lunga avventura ha inizio grazie a un’intuizione: produrre scaffalature in metallo a filo per un settore, quello della distribuzione alimentare, che stava cambiando molto velocemente. Un prodotto innovativo che si affianca alla commercializzazione dei più tradizionali banchi in legno per l’arredamento dei negozi alimentari. Con l’evolversi del settore, il diffondersi dei primi supermercati, l’azienda comincia ad ampliare i propri orizzonti e a puntare verso nuovi obiettivi: la produzione di banchi frigoriferi in acciaio. È l’inizio di una nuova fase che condurrà Oscartielle negli anni successivi a confrontarsi con un’agguerrita concorrenza, sempre più evoluta tecnologicamente, e a maturare nuove strategie di crescita che si riveleranno vincenti. In primis, la sinergia con il Gruppo Arneg che nel tempo diventa sempre più stretta fino a portare all’incorporazione avvenuta nel 2000. È questo l’inizio di una nuova fase che segna una rinascita alimentata da un intenso interscambio di competenze, prodotti e tecnologie che accresce il suo know-how. Il confronto con una realtà all’avanguardia, lo sviluppo di importanti progetti comuni e la condivisione di ambiziosi obiettivi di crescita hanno portato Oscartielle ad affermarsi nel mercato con un’identità forte e ben definita: una tra le più importanti produttrici di banchi frigoriferi e soluzioni su misura per il retail e l’industria alimentare.

Le nuove sfide da raccogliere

Oggi Oscartielle continua con grande forza e convinzione il suo percorso evolutivo studiando nuovi prodotti e confrontandosi con i nuovi trend di mercato, con particolare attenzione a performance e design oltre che con grandi tematiche quali il risparmio energetico, l’ecosostenibilità, la ricerca di soluzioni che migliorano la qualità della vita. Significativi investimenti nella Ricerca e Sviluppo, formazione interna continua, utilizzo delle tecnologie più avanzate e dei materiali costruttivi maggiormente all’avanguardia sono i fondamenti di una filosofia aziendale in profonda sintonia con le richieste di una clientela sempre più esigente e con un’idea di crescita responsabile nel segno della salvaguardia del pianeta e delle generazioni future. In questo senso vanno interpretate le più recenti innovazioni di un’azienda flessibile, versatile e sempre in ascolto.

