La promozione dinamica del tuo brand, ovunque tu sia.

Oscartielle potenzia le opportunità di personalizzazione e promozione dinamica del brand con un’innovativa gamma di mobili dotati di schermo LCD che permette il Digital Signage tramite cloud. Una soluzione tecnologica che garantisce la pianificazione, gestione e monitoraggio anche da remoto dei contenuti media per la più efficace ed evoluta comunicazione del prodotto in chiave emozionale.

CLOUD Organizzazione e gestione dei file in cloud

Organizzazione e gestione dei file in cloud OVERVIEW DASHBOARD Monitoraggio accessi, memoria e schermi on/off

Monitoraggio accessi, memoria e schermi on/off MEDIA DASHBOARD Contenuti media centralizzati

Contenuti media centralizzati PLAYLIST DASHBOARD Organizzazione delle playlist di esecuzione

Organizzazione delle playlist di esecuzione SCHEDULING Pianificazione nel tempo delle playlist create

Oscartielle offre già da qualche anno una gamma di mobili frigoriferi con schermo LCD integrato, a seconda dei modelli; lungo le pareti perimetrali, nelle porte a vetro o in appositi tabelloni. Adesso questi mobili possono contare su un nuovo servizio di Digital Signage, tramite il quale il cliente può gestire in completa autonomia la distribuzione di contenuti e messaggi in formato digitale sui mobili refrigerati con schermo LCD. L’obiettivo è una comunicazione dinamica, dai contenuti che possono essere di natura pubblicitaria o informativa. Il controllo e il trasferimento delle informazioni avviene tramite la rete internet in modalità WiFi, tramite la quale è possibile organizzare le playlist di esecuzione e pianificarle temporalmente.

