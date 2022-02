La multinazionale O’Tacos, la più grande catena di ristoranti di tacos francesi nel mondo, lancia il suo famoso brand in Italia e sceglie di aprire il primo ristorante all’interno dell’area ristorazione del centro commerciale RomaEst, alle porte della capitale.

O’Tacos, brand appartenente a QSRP, nato in Francia più di dieci anni fa, si è rapidamente affermato anche in Belgio, Olanda e più recentemente in Germania. Il brand, che ad oggi conta più di 300 ristoranti, ha ottenuto un grande successo in breve tempo grazie alle possibilità di personalizzazione dei propri Otacos, i tacos francesi (tortilla con patatine fritte, diversi tipi di carne e la salsa segreta) il prodotto iconico più famoso e dalle grandi dimensioni, fino all’incredibile taglia XXL, che si distinguono per la leggendaria salsa fromagère.

O'Tacos si rivolge a un pubblico urbano e giovane e ha una presenza importante sui social media tanto che, ad oggi, si può parlare di una vera e propria community O’Tacos. Si è sviluppata nelle periferie delle metropoli per poi spostarsi nei centri delle città adattandosi perfettamente a una società moderna e multiculturale.

Roma è il primo passo di un importante piano di sviluppo che presto vedrà il brand aprire in tutte le principali città italiane.

“Dopo l’apertura del 300° ristorante O’Tacos alla fine del 2021, siamo entusiasti di portare i nostri Tacos Francesi finalmente in Italia -commenta Pieter Daems, International General Manager di O’Tacos-. Il centro commerciale RomaEst è un’ottima location nella quale aprire il nostro primo ristorante e abbiamo in previsione ulteriori aperture anche a Milano e in altre grandi città italiane nei prossimi mesi.”

Fondato nel 2007, il brand O’Tacos rappresenta la più grande catena di fast food dedicata ai tacos francesi al mondo. Quasi il 100% dei ristoranti sono di proprietà e gestiti da franchisee indipendenti, molti dei quali seguono almeno 2 ristoranti O’Tacos per sviluppare una partnership di lungo periodo.