Ovs: è online il sito eCommerce di Gap

Il sito italiano di Gap, lanciato da Ovs, è integrato ai negozi fisici per una proposta omnichannel che coniuga online e offline

In un'ottica di omnicanalità, Ovs ha lanciato il sito italiano di Gap integrato ai negozi fisici. Questa operazione rientra nell'ambito dell'acquisizione dei negozi stand alone Gap che Ovs ha completato lo scorso febbraio e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. L'avvio di questa collaborazione risale al 2020, quando Gap di fatto entrò in Italia, dopo aver siglato un accordo di franchising che prevedeva l’inserimento del brand GapKids nei negozi Ovs e la vendita delle collezioni Gap uomo, donna, bambino su ovs.it.

Offerta e servizi online di Gap

La piattaforma italiana di Gap è stata pensata per veicolare in modo dinamico l'identità del brand dando la possibilità ai consumatori di vivere un’esperienza di shopping completa con un assortimento tipico del marchio e servizi aggiuntivi per chi sceglie questa modalità di acquisto, quali spedizione gratuita (su una soglia minima di spesa di 80 euro), ritiro e reso sempre gratuiti in tutti i negozi Gap e Ovs, un servizio clienti dedicato e la possibilità di

avere un assortimento esteso che integra online anche la disponibilità degli store

fisici.