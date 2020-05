Ovs: gli acquisti via WhatsApp

L'insegna di abbigliamento inserisce nuovi servizi per facilitare gli acquisti dei consumatori. L'ultima novità messa in campo da Ovs è la possibilità di contattare e videochiamare su WhatsApp per acquistare l'assortimento donna, uomo e bambino. Risponderà il personale dedicato a questo servizio i cui numeri sono disponibili sul sito aziendale nel quale vengono riportati ubicazione, numero specifico e nome del dipendente che risponderà. L'offerta è visibile sul sito online suddivisa per categorie ma durante la chiamata o videochiamata saranno i dipendenti a guidare il consumatore nella scelta del capo da acquistare.

Il servizio è disponibile, per acquisti di almeno 30 euro, da lunedì a sabato dalle 10,30 alle 17,30 mentre la consegna a domicilio è prevista entro 48 ore ad eccezione di Sicilia e Sardegna per le quali il tempo massimo è di 72 ore, festivi nazionali o locali esclusi. I capi potranno essere pagati alla consegna senza spese aggiuntive. Le spese di spedizione sono gratuite per ordini superiori ai 50 euro, per importi inferiori sono pari a 4,95 euro. Si hanno trenta giorni di tempo dalla riapertura dei negozi per effettuare il reso.