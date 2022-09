Oysho Training: l’app per gli allenamenti fitness, yoga e running

Il brand Oysho potenzia l'interazione con i consumatori proponendo l'applicazione Oysho Training pensata per gli amanti dello sport

Principianti e sportivi più avanzati hanno a disposizione la nuova app lanciata da Oysho ossia Oysho Training, la prima applicazione di allenamenti fitness, yoga e running, che permette al marchio di potenziare i suoi servizi e le interazioni con i clienti. Le lezioni dell'applicazione, scaricabile da nove Paesi (Spagna, Turchia, Messico, Italia, Portogallo, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) sono disponibili in quattro lingue: spagnolo, inglese, italiano e francese.

Com'è strutturata l'app

Oysho Training include diverse tipologie di allenamento: da sessioni che durano da 10 a 45 minuti, a programmi che includono routine organizzate in giorni per aiutare a raggiungere obiettivi concreti e conta più di 300 sessioni a diversi livelli. I consumatori possono ideare un piano di allenamento in base alle proprie necessità potendo scegliere i propri interessi sin dal processo di onboarding, o di filtrare i contenuti per durata e intensità. Inoltre, l'app utilizza un motore di raccomandazioni che tiene conto degli allenamenti già effettuati per offrire nuovi allenamenti, programmi o sfide, seguiti da allenatrici di primo livello e da Mia, un avatar 3D che, attraverso la realtà aumentata, aiuta a migliorare la tecnica e consente di vedere gli esercizi svolti dall'allenatrice virtuale da qualsiasi prospettiva visiva. Gli utenti potranno infine effettuare delle sfide confrontando con altri i risultati raggiunti. Completano il quadro gli "how-to", clip di movimenti specifici, sia di fitness sia di yoga, per perfezionare e migliorare la propria tecnica sportiva.

Come utilizzare Oysho Training

I clienti possono scaricare le sessioni o i programmi su cellulare, tablet o anche collegandosi alla TV tramite AirPlay o Chromecast. Inoltre, nella sezione La mia attività, si potranno creare liste in cui ordinare le proprie sessioni preferite, scoprire l'evoluzione del proprio allenamento e creare routine personalizzate. Con la versione per smartwatch sarà possibile registrare l'attività fisica con dati metrici che aiutino a migliorare la corsa, come ppm, kcal, ritmo o distanza percorsa.