Il passaggio dal pack in plastica a quello in carta è una delle principali novità per La Molisana, l'azienda di Campobasso che ha da poco presentato il proprio bilancio di sostenibilità e si è presentata al Cibus in uno stand tutto in legno a sottolineare questa peculirarità. Raffaella Ferro, direttrice marketing, ci ha anche parlato della nascita di Rigacuore, un nuovo formato di pasta nato dalla fanbase sui social