Palm Angels: il flagship store di Milano

Il marchio fondato da Francesco Ragazzi arriva nel cuore di Milano, nel Quadrilatero della moda, con un flagship store realizzato in via Verri 4. Dopo Miami e Las Vegas, il concept store di ultima generazione di Palm Angels sbarca anche in Italia, sviluppato dallo studio di architettura parigino Gilles&Boissier che spiega: "È un luogo con due anime in profondo dialogo tra loro: da una parte il classico gusto borghese di Milano, la mia città, dall’altra l’estetica brutalista tipica degli edifici di Los Angeles, dove tutto è cominciato". Questo flagship store è uno dei primi negozi fisici in cui sarà presto possibile pagare gli acquisti anche in criptovalute. Instore saranno inoltre presenti i libri in edizione limitata che hanno segnato la storia del brand. "Questo spazio vuole essere un racconto di Palm Angels a 360 gradi, anche le emozioni, i talenti, le ispirazioni, i viaggi che ci hanno portato fino a qui" conclude lo stilista.

Il concept store

Il punto di vendita è stato sviluppato su una superficie di 150 mq estesi su due livelli collegati da una scala in granito e da una finestra posta al centro che rivela scorsi di paesaggio. Gli ambienti interni sono caratterizzati da boiserie in legno di noce e pareti in cemento grezzo, travi in rovere del soffitto e piastrelle in granito per il pavimento. Il format dell’interior diventerà un modello di riferimento per le future aperture a livello globale. Nello store, le collezioni Palm Angels vengono esposte su mensole, displayer in metallo e cabinet in legno che mettono in risalto i pezzi più iconici. L’allestimento spontaneo, eclettico, riflette il caos creativo che è da sempre parte del dna del brand. Oltre alle linee uomo, donna, bambino, il flagship ospita il primo drop della collezione home firmata da Francesco Ragazzi: cuscini, coperte, notebook, candele e altri oggetti che completano “l’art de vivre” di Palm.