Pam: doppia apertura nel Lazio

Aprono in franchising due punti di vendita Pam, il primo a Roma, in via Fiume Bianco 42 nel quartiere Torrino, il secondo a Pomezia, in via Dora Riparia, in zona Campo Ascolano.

Lo store romano, gestito dal Gruppo Cappelli attivo con quattro strutture, ha una superficie di circa 400 mq e impiega 20 addetti. L'offerta dà ampio spazio alle produzioni e ai prodotti locali come il pescato fresco del litorale laziale nel reparto pescheria ma anche eccellenze nazionali e internazionali: tagli di carne pregiati come la chianina, la piemontese, la finlandese, la spagnola, la danese e la giapponese e i migliori salumi e formaggi locali e nazionali.

Il punto di vendita di Pomezia ha una superficie di vendita di 250 mq, si trova vicino all’aeroporto di Pratica di Mare, in una località poco servita da supermercati e quindi potenzialmente strategica. Si avvale di un team di sette addetti.

Convenienza continua, qualità e provenienza dei prodotti sono i tratti peculiari dell'offerta che ha un occhio di riguardo per il comparto dei freschi con una proposta di gastronomia pronta tra primi, secondi e contorni, preparata in store giornalmente e disponibile anche con servizio di prenotazione; pane fresco, pizza, pinsa romana e dolci tradizionali in panetteria. Completa l'offerta dei freschi l'ortofrutta.

Tra i servizi c'è la spesa a domicilio. Sono, inoltre, attivi i più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay.