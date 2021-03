La crescita di Pam e Pam local: cinque aperture in quattro regioni

Si consolida e si rafforza la presenza dell'insegna sul territorio italiano. Pam prosegue lo sviluppo con l’apertura di due nuovi convenience store a gestione diretta a Pisa e Roma, in collaborazione con Cean, e tre strutture in franchising a Roma, Andezeno (To) e Villanova d’Albenga (Sv).

“Non si ferma il percorso di sviluppo della nostra insegna che ci ha portato ad aprire il secondo Pam local della città di Pisa ed il 32esimo della Capitale -afferma Renato Mazzucco, direttore vendite prossimità Pam-. Il nostro obiettivo è di continuare ad investire in questo format che ci sta dando grandi soddisfazioni e che è sempre più apprezzato da parte dei consumatori che ne riconoscono la convenienza, la praticità e la qualità e ai quali vogliamo continuare a garantire un’esperienza di acquisto veloce ed in totale sicurezza”.

I punti di vendita

Lo store romano Pam di via Ottaviano a Roma, situato in pieno centro, vicino alle mura vaticane, dispone del banco gastronomia a servizio, con una forte attenzione al localismo e la presenza di tutte le linee a marchio Pam Panorama.

I due Pam local, aperti sette giorni su sette con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica, rispecchiano le caratteristiche del format con un assortimento pensato per la spesa quotidiana. Lo store di Pisa è ubicato in via Borgo Stretto 40, in pieno centro storico, mentre quello romano si trova in via Vitelleschi 2.

Il negozio Pam di Andezeno, il 42esimo realizzato con l’azienda partner di Pam Franchising Borello, offre il banco gastronomia e macelleria a servizio. Anche in questo caso si pone l'accento sui localismi. Infine il punto di vendita di Villanova d’Albenga è stato realizzato con il partner Arimondo. Si tratta di una riapertura, frutto di un restyling ed ampliamento della superficie di vendita, con l’introduzione tra le novità del banco salumi e macelleria a servizio.