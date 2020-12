Pam local: in assortimento il meal kit con ricette gourmet

Quattro kit con ricette facili da preparare e in tempi brevi per una proposta easy gourmet. È la proposta di Pam Panorama che introduce nei convenience store Pam local gli Alice Meal Kit da cucinare in meno di 15 minuti. Questo prodotto è stato realizzato in collaborazione con la start-up milanese Soul-k che ha lo scopo di far gustare ai clienti ingredienti scelti dagli chef per far vivere direttamente a casa l’esperienza culinaria del ristorante.

I kit saranno disponibili nei Pam local a partire dalla città di Milano e a breve in tutti i convenience store d’Italia. “La nostra insegna è da sempre attenta ai trend ed alle mutate esigenze di consumo -afferma Giovanni Blandino, coordinatore commerciale prossimità-. Con questi prodotti vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza di cucina e gusto gourmet facile da preparare in pochi minuti nella propria abitazione”.

Le quattro ricette disponibili

I Meal Kit Alice sono disponibili in 4 varianti: Suprema di pollo, con crema di patate e polvere di capperi; Merluzzo in salsa Yuan, crema di piselli, broccoli croccanti e zest di agrumi; Tonnetto in crosta di pistacchi, terra di olive e pomodorini confit; Supplì di quinoa, crema di miso e mirin, verdure in agrodolce e tofu all’origano. Ogni kit comprende tutti gli ingredienti per realizzare la ricetta per due persone e le semplici istruzioni per eseguirla.

“L’esclusivo metodo di lavorazione RTC (ready to chef) con cui sono trattati gli ingredienti delle nostre preparazioni è oggi scelto da centinaia di chef per le caratteristiche qualitative, come la freschezza, l’assenza di additivi, gli alti valori nutrizionali e la semplicità di utilizzo, senza dimenticarsi del gusto” sottolinea Andrea Cova, Ceo di Soul-K.