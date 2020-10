Pam local scommette su Milano

Continua lo sviluppo del format local di Pam sul territorio italiano nell'ambito di un programma di sviluppo che nel trimestre agosto - ottobre ha inaugurato 6 Pam local, di cui 5 nel capoluogo lombardo.

Le ultime aperture realizzate a Milano si trovano in Corso di Porta Romana 51, non lontano dall’Università Statale di Milano e dagli Ospedali Maggiore Policlinico e Mangiagalli, e in via Freguglia 2, a ridosso del Tribunale di Milano. Come già sperimentato in altri store, Pam sta sviluppando i suoi punti di vendita in un'ottica di sicurezza conseguente all'emergenza sanitaria e alle normative anticontagio. Anche questi locali, quindi, sono stati adattati alle rinnovate esigenze grazie alla sinergia con l’azienda Cean. Entrambi i punti di vendita sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica.

“Milano è una città in cui stiamo investendo molto e nella quale siamo presenti con 19 Pam local che diventeranno 21 entro fine ottobre -afferma Giovanni Blandino, coordinatore commerciale prossimità-. Questo format sta riscontrando sempre maggior gradimento da parte dei consumatori ai quali vogliamo garantire un’esperienza di spesa in sicurezza. A seguito dell’emergenza sanitaria e di fronte alle mutate abitudini di spesa abbiamo ripensato alla progettazione interna degli spazi e abbiamo puntato su una comunicazione chiara ed efficace e sulla formazione del nostro personale”.

La città meneghina accoglie anche il nuovo store nel quartiere di Porta Romana, sviluppato su un'area di 300 mq, locato tramite World Capital, dotato di cinque vetrine che ne consentono ampia visibilità. Renato Mazzucco, direttore vendite prossimità Pam,

spiega: “Per la ricerca dell’immobile ci siamo rivolti alla professionale mediazione di World CapitaI che ci ha trovato questo spazio adatto ad ospitare il nostro format Pam local".