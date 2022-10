Pam Panorama al fianco di Piccoli Grandi Cuori

La catena ha contribuito alla realizzazione del Progetto Pareti, all’interno degli spazi del Policlinico Sant’Orsola Irccs di Bologna.

Le insegne sono spesso vicine a realtà del territorio e forniscono supporto con attività di vario tipo. Pam Panorama ha dato il suo contributo all’associazione Piccoli Grandi Cuori, fondata a Bologna nel 1997, da genitori e volontari con lo scopo di aiutare le persone con cardiopatie congenite e costruire per loro un futuro migliore.

La catena ha contribuito con una donazione alla realizzazione del Progetto Pareti, all’interno degli spazi delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola Irccs di Bologna. Uno spazio ospedaliero è stato reso più accogliente attraverso 500 metri di illustrazioni, tra fiaba e realtà, che raccontano i temi della vita. Si tratta di un percorso narrativo e illustrativo curato da Silvia Bettini di Castello in Aria.

Pam ha inoltre donato all’associazione sei bici a pedalata assistita, 10 bici muscolari, 18 purificatori d’aria e 173 gift card del valore di 10 euro ciascuna.