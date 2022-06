Pam Panorama: l’impegno per la riforestazione del Parco Lio Piccolo

In linea con l'impegno nei confronti dell'ambiente, Pan Panorama ha attivato una nuova iniziativa donando 900 alberi a un importante ecososistema veneziano

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, Pam Panorama annuncia un nuovo progetto, in linea con il proprio impegno nei confronti della natura. L'insegna contribuirà infatti alla riforestazione del Parco Lio Piccolo nella Laguna di Venezia donando 900 alberi e adotterà otto arnie che si trovano presso l’azienda Apicoltura Gardin in provincia di Vicenza, storica azienda vicentina che ha fatto dell’apicoltura una lunga tradizione di famiglia. “Siamo felici di celebrare la Giornata mondiale dell’ambiente presentando queste due attività di responsabilità sociale che hanno l’obiettivo di sensibilizzare su una tematica come la salvaguardia dell’ambiente che rappresenta un elemento cardine per la nostra azienda – afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama-. Queste iniziative rientrano nel programma di sostenibilità che vede Pam Panorama in prima linea nelle politiche green. Un impegno importante che parte dalla sede centrale di Spinea e che arriva fino ai punti di vendita, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e lasciare una migliore impronta verde”.

L'impegno di Pam Panorama per l'ambiente

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di attività che Pam Panorama ha sviluppato negli ultimi anni tra cui, per esempio, il contributo alla rinascita della zona boschiva dell’Altopiano di Asiago con la donazione di 600 alberi nel Comune di Enego (Vi), duramente colpito nel 2018 dalla tempesta Vaia. L'insegna ha anche donato 550 alberi al Parco Nord di Milano, che ha permesso la crescita di una food forest e l’arricchimento di un polmone verde di 600 ettari tra i quartieri della periferia nord di Milano.