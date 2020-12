Pam Panorama: le meal kit a sostegno dei più deboli

Recentemente Pam Panorama ha lanciato le meal kit, come raccontato in questo articolo. A ridosso delle feste natalizie, l'insegna ha avviato un'altra iniziativa e insieme a Soul-k presenta Alice meal- kit Christmas charity gift, per portare l’esperienza culinaria del ristorante direttamente a casa anche durante le feste. Per ogni confezione venduta ne verrà donato una alle associazioni Pane Quotidiano e Banco Alimentare della regione Lombardia. Si tratta di un’operazione sinergica tra produttori, distributori e associazioni benefiche con lo scopo non solo di donare dei pasti a chi ne ha più bisogno. I box natalizi sono già disponibili nei centri di distribuzione delle due associazioni coinvolte.

“Mai come quest’anno abbiamo sentito la necessità di aiutare gli altri, non solo in termini di fornitura pasti ma sperando di poter regalare alle persone anche un momento di allegria e di svago” dichiara Andrea Cova, Ad di Soul-K.

Giovanni Blandino, coordinatore commerciale prossimità, aggiunge: “Questa iniziativa rispecchia i valori di solidarietà che sono parte del dna della nostra insegna. Essere presenti nel territorio e portare il nostro sostegno alle comunità è da sempre il nostro impegno più importante verso i territori in cui operiamo”.