Panasonic, l’hair care con tecnologia nanoe

Panasonic, attivo nel segmento dell’hair care con asciugacapelli innovativi da oltre 80 anni, punta sugli elettrodomestici di fascia media che integrano una tecnologia all’avanguardia. L’azienda ha presentato oggi le due più recenti innovazioni che vanno ad ampliare la gamma dei phon e delle piastre. Entrambi i dispositivi sono caratterizzati dall’esclusiva tecnologia nanoe di Panasonic, basata sull’erogazione di minuscole particelle d’acqua che penetrano nei capelli, per una chioma sana e lucente.

Asciugacapelli Panasonic NA67 è il nuovo phon pensato per tutta la famiglia: la tecnologia nanoe che lo caratterizza, idrata fino a 1.000 volte in più rispetto ai tradizionali prodotti ad ioni. Inoltre, grazie al beccuccio quick dry oscillante, garantisce un'asciugatura più delicata che protegge il cuoio capelluto dal calore focalizzato. La dimensione nanometrica delle particelle nanoe consente la loro effettiva penetrazione all’interno delle cuticole del capello, per un’idratazione pari a 1.000 volte quella offerta dai normali ioni che, essendo più grandi, si depositano principalmente sulla superficie del capello. Nanoe non si prende cura solo delle cuticole, ma anche del cuoio capelluto, idratandolo per prevenire la secchezza e migliorane la salute. Ma c'è di più: le particelle nanoe a carica negativa contrastano le cariche positive prodotte dall’elettricità statica sulla superficie dei capelli, rendendoli più ordinati. Oltre a prevenire il calore eccessivo e proteggere il cuoio capelluto, il nuovo beccuccio oscillante ad azione rapida asciuga velocemente i capelli senza stressarli, muovendosi in automatico per distribuire l'aria calda da sinistra a destra ed evitare un riscaldamento eccessivo. Grazie alla sua efficacia e alla sua delicatezza è perfetto per l’uso su pelli sensibili e su capelli fini, come ad esempio quelli dei bambini. Oltre al beccuccio quick dry oscillante ad asciugatura rapida, NA67 è equipaggiato di altri due accessori, il concentratore e il diffusore. Le modalità di utilizzo: tre velocità, quattro regolazioni di temperatura e pulsante per colpo d'aria fredda per la messa in piega. Il dispositivo sarà disponibile nel mercato italiano a partire da agosto.

La tecnologia nanoe è integrata anche nella nuova piastra Panasonic HS0E con sensore termico intelligente ad alta velocità, che assicura una piega impeccabile in una sola passata e garantisce uno styling perfetto, liscio o mosso, proteggendo i capelli dal calore e rendendoli più morbidi, lisci e lucenti. Il sensore termico intelligente ad alta velocità rileva rapidamente la temperatura della piastra per un recupero immediato della temperatura dopo ogni passaggio. In questo modo la piastra mantiene una temperatura costante ed è subito pronta ad essere passata sulla ciocca successiva, senza dover ripetere lo styling. Inoltre, le piastre in ceramica assicurano la massima scorrevolezza, riducendo al minimo lo stress sui capelli. Le piastre 3D mobili avvolgono i capelli in modo uniforme, per uno styling impeccabile e duraturo. La tecnologia nanoe preleva l’umidità dall’aria per creare minuscole particelle d'acqua atomizzata che penetrano nel capello durante la messa in piega. In questo modo, viene mantenuta la naturale idratazione dei capelli, che risultano così più sani, meno crespi, molto luminosi e dall’aspetto curato. Il design ergonomico e compatto facilita lo styling; le evolute piastre in ceramica 3D flessibili, lucide e lisce, scorrono facilmente sul capello, per una piega ottimale, liscia o mossa. Anche la nuova piastra in ceramica con nanoe HS0E sarà commercializzata nel mercato italiano a partire da agosto.