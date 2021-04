Pane e sostitutivi: con Puratos si amplia l’offerta

Oggi i consumatori sono sempre più attenti, consapevoli ed esigenti in relazione ai prodotti alimentari. Quale leader per la produzione di lievito madre e di ingredienti innovativi per panetteria e pasticceria, Puratos sa che per il retailer è fondamentale creare differenziazione all’interno dell’offerta del comparto Bakery, soprattutto per referenze dall’acquisto reiterato come pane e sostitutivi del pane, per incentivare le occasioni di consumo.

Durante la pandemia molte abitudini dei consumatori hanno subito dei cambiamenti che per il retail possono trasformarsi in opportunità e fungere da “boost” verso la diversificazione dell’offerta. Si pensi all’aperitivo consumato a casa e non più al bar o all’esponenziale crescita delle vendite online anche per i prodotti freschi.

Dalla qualità agli aspetti nutrizionali

La ricerca Taste Tomorrow condotta da Puratos sui consumatori di tutto il mondo conferma che i prodotti di panificazione freschi continuano a essere preferiti dai consumatori italiani e che gusto e salute sono un binomio inscindibile.

L’utilizzo di ingredienti di qualità, attenzione nei confronti della filiera e materie prime 100% italiane sono solo alcuni dei driver in grado di guidare la diversificazione. Anche l’attenzione verso i valori nutrizionali, il mondo salutistico e il consumo di prodotti a base di ingredienti di origine vegetale sono delle tendenze in forte crescita. Prodotti con lievito madre, cereali e semi, ma anche segmenti dedicati al biologico e al gluten free, ad esempio, consentono di ottenere pane e sostitutivi del pane con caratteristiche nutrizionali superiori e sono sempre più apprezzati dai consumatori.

Puratos offre al retail un valido supporto nell’ampliare l’offerta del comparto pane e personalizzare i prodotti attraverso ingredienti innovativi e supporto tecnico costante nello sviluppo di nuove ricette, il tutto senza trascurare l’importanza della giusta comunicazione nel punto di vendita per promuovere questi assortimenti e le loro caratteristiche (come claim e benefici nutrizionali).

