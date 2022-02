Pangaia sperimenta un pop-up store green da Rinascente

Uno spazio immersivo per Pangaia che entra nel department store Rinascente di Milano di piazza Duomo con un pop-up store in linea con la propria filosofia eco sostenibile e hi tech.

Il marchio basa il suo modello di business denominato Earth Positive su tre pilastri principali: carbon neutrality, circolarità e finalità. Anche in questo contesto, il temporary store risponde a questi driver con un'ambientazione estremamente moderna e funzionale che sfrutta esposizioni tradizionali ma anche a tetto che risultano particolarmente scenografiche. Lo spazio resterà aperto ai clienti fino al 15 aprile. Il fronte strada del department store milanese ospiterà anche Pangaia Screens e le vetrine metteranno in risalto gli sviluppi tecnologici e le innovazioni chiave del marchio, come Panhemp e Pprmint.

Per comunicare al consumatore i valori del brand e fornire informazioni utili alla comprensione delle sue attività sono stati predisposti video che si incastonato nell'ambiente interno dello store.