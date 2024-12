Panino Giusto riapre a Linate (area partenze) in collaborazione con Autogrill, con la quale è giunta alla terza boutique del panino a dopo Noventa e Malpensa

Panino Giusto, un luogo quasi da baedeker nella ristofferta milanese, specializzato nel panino gourmet dal 1979, riapre il suo locale all'aeroporto di Milano Linate (area partenze), in collaborazione con Autogrill. È la terza apertura in partnership dopo Noventa e Milano Malpensa.

Panino Giusto nasce a Milano nel 1979 e diventa uno degli approdi più noti e trendy della ristorazione informale milanese, veloce alternativa alla pausa pranzo tradizionale. Nel 2010 diventa Ceo Antonio Civita che, con la socia e moglie Elena Riva, dopo aver gestito in affiliazione cinque locali, acquisisce la proprietà di Panino Giusto, con un progetto di riposizionamento e di sviluppo. In occasione dei 40 anni, Panino Giusto inizia il percorso che lo porta a diventare nel 2019 società benefit e nel 2020 parte del movimento globale B Corp che si impegna in favore di un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo, inserendo la sostenibilità umana e ambientale in ogni singolo processo aziendale.

“Riaprire a Linate, uno degli hub più importanti per i viaggiatori italiani e internazionali, è per noi un traguardo significativo -dichiara Antonio Civita, Ceo di Panino Giusto-. Siamo entusiasti di collaborare con un partner prestigioso come Autogrill, con cui condividiamo l’obiettivo di offrire un servizio eccellente e un’esperienza di gusto memorabile”.

Arte e territorio: la mostra You are here di Matteo Cremonini

Il nuovo spazio non sarà solo un punto di riferimento per la ristorazione a Linate, ma anche un omaggio a Milano con una mostra fotografica esclusiva a cura del fotografo milanese Matteo Cremonini intitolata You are here – Personal project for Panino Giusto by Matteo Cremonini. L’esposizione esplora il concetto del “qui e ora,” richiamando l’idea del punto su una mappa che indica la posizione esatta dell’osservatore e il cammino verso la prossima destinazione. Attraverso immagini suggestive di Milano, la mostra invita i viaggiatori a immergersi nella bellezza e nella complessità della città, che diventa una protagonista visibile e tangibile del nuovo locale.