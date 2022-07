Parte la raccolta punti Emme Più e Iper la Spesa

Attivata la raccolta punti nei punti di vendita Emme Più e Iper la Spesa (Maiorana Maggiorino) disponibile per i possessori di Magnificard

Il gruppo Maiorana Maggiorino (Consorzio C3) attiva il nuovo catalogo premi con i regali 2022 riservati ai possessori di Magnificard, la carta fedeltà attiva nei punti di vendita Emme Più e Iper la Spesa. In palio prodotti per la casa, la famiglia e il tempo libero in ottica green, come la linea di pentole in alluminio 100% riciclato post-consumo nel rispetto dei processi di sviluppo sostenibile, o i dispositivi tecnologici per lo sport e la cura della persona, fino ai piccoli elettrodomestici.

Come partecipare

La raccolta sarà attiva dal 7 luglio al 31 dicembre 2022. Ad ogni euro speso corrisponde un punto che viene accumulato presentando in cassa la carta Magnificard. Al raggiungimento del numero di punti necessario, si può ritirare il premio entro il 22 gennaio 2023, gratuitamente o aggiungendo un contributo in euro, in caso di un numero inferiore di punti raccolti. Fino al 31 dicembre 2022 i punti raccolti potranno esser utilizzati anche come sconto a fronte di una spesa minima di 20 euro. Per ogni 500 euro di spesa si ha diritto ad uno sconto di 3 euro. Durante il periodo di validità del programma di fidelizzazione i clienti titolari della Magnificard avranno a disposizione, per una assistenza di natura operativa, anche il numero verde 800 329667.