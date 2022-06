Maiorana Maggiorino (Consorzio C3) avvia il concorso L’Arca ti premia

Nuovo concorso per Maiorino Maggiorana (Consorzio C3) che promuove un'iniziativa dedicata ai clienti del centro commerciale L'Arca di Capena

Il concorso a premi L’Arca ti premia è dedicato ai clienti del centro commerciale Arca di Capena, alle porte di Roma, promosso da Maiorana Maggiorino, società che nello stesso centro, realizzato dal gruppo nel 2000, opera con l’ipermercato Iper la Spesa.

Come partecipare al concorso

I consumatori possono vincere premi in generi alimentari e e per la cura della casa (per un montepremi totale di 7.000 euro) a fronte di una spesa minima di 20 euro recandosi all’apposito stand, posizionato nell’area gioco del centro commerciale. In questo spazio possono presentare lo scontrino quale prova d’acquisto effettuata in qualsiasi negozio della galleria. In base all’importo dello scontrino, i clienti potranno tentare la fortuna fino a un massimo di cinque giocate: un tentativo fino a 39,99 euro; due tentativi fino a 59,99 euro; tre tentativi fino a 79,99 euro; quattro tentativi fino a 99,99 euro e cinque tentativi a partire da una spesa di 100 euro. Al momento dell’accesso all’area di gioco gli scontrini, giornalieri e non cumulabili, dovranno essere giocati nella stessa data d’acquisto e verranno verificati e vidimati dalle hostess.

Un totem promotico, presente all’interno dell’area gioco, rileverà le prove d’acquisto e grazie ad un sistema di estrazione casuale, trasmetterà sul monitor se il cliente ha vinto o non ha vinto e, nel caso di vincita, la tipologia di premio vinto. In caso di vittoria, il premio sarà ritirato immediatamente e il sistema rilascerà una ricevuta con i dettagli del premio vinto.