Pasta Rossi punta sul mercato americano

Orientata in questi anni al mercato italiano ed europeo, con le certificazioni Ifs e Brc, Pasta Rossi è pronta a sbarcare negli Stati Uniti d'America grazie all’approvazione Fda e alla nuova partnership siglata con distributori attivi sul territorio statunitense che importeranno il prodotto fresco (un plus unico per i mercati overseas) acquistabile da New York a Los Angeles e nelle principali città del Canada. Si potenzia in questo modo lo sviluppo del brand che ha espresso già da tempo la sua vocazione internazionale.

“ Dal 1955 Pasta Rossi è simbolo di buon cibo e di vera artigianalità nel comparto della pasta fresca ripiena, grazie all’accurata ricerca delle migliori materie prime e alle ricette semplici ed autentiche della tradizione emiliana -sottolinea l'azienda-. La nostra è un'offerta premium con caratteristiche distintive come la sfoglia sottile, trafilata al bronzo con un colore intenso e in combinazione con gustosi ripieni tradizionali ed innovativi, sempre in linea con i trend del mercato”.