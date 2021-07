Peck ha scelto Forte dei Marmi (Lu) per inaugurare una nuova food boutique, la quarta, dopo il tempio della gastronomia in via Spadari a Milano, e i due punti di vendita di CityLife e Porta Venezia, sempre a Milano. Il nuovo negozio a Forte dei Marmi è quindi il primo fuori dalla città di Milano: sviluppato su 150 mq a cui si aggiungono 50 mq di dehors, si trova nel cuore del borgo antico, a pochi passi dal mare.

La proposta gastronomica

Uno spazio consacrato all’eccellenza del cibo nel quale trovare un vero e proprio universo di gusti e sapori, a partire dai classici intramontabili della gastronomia Peck (insalata russa, vitello tonnato, gamberi in salsa cocktail, paté).

L’offerta gastronomica verrà aggiornata periodicamente con una selezione di vini, champagne, formaggi, salumi e alcuni piatti speciali selezionati pensando al mare. Circa cinquecento le etichette disponibili in enoteca, con profondità di annate e alcune rarità.

Grandi formati, maison blasonate e piccole produzioni internazionali completano l’offerta e pongono le basi per un servizio di fornitura personalizzato per le molte occasioni importanti che animano l’estate in Versilia. Peck si propone come partner di tutto coloro che vorranno organizzare una cantina privata per la stagione, o anche solo impreziosire una cena in casa con prelibatezze e servizio impeccabile.

Un’intera parete del negozio è dedicata ai formaggi: dalle migliori Dop ai prodotti di nicchia. Tutte rappresentate le terre dei salumi, così come le specialità che Peck produce nei suoi laboratori (come la bresaola di scottona bavarese). Nella gastronomia trionfano i crostacei, i crudi di mare, il pescato fresco, tutti preparati e cotti in modo semplice per esaltare la materia prima. Non mancano i grandi classici, alcune ricette declinate alla luce dei gusti locali e delle abitudini dell’estate.

Lo spazio

Il design degli interni è articolato in modo da garantire una continuità narrativa nelle diverse aree sia di prodotto confezionato, sia di fresco, con un grande bancone iconico per la gastronomia con i piatti pronti. Il banco accoglie il visitatore al suo ingresso mostrando la ricchezza dei prodotti. Il retrobanco, in marmo Calacatta, con le vetrine refrigerate per le carni e le barre dei salumi ha la funzione di stupire e sorprendere il cliente mostrando la vibrante ricchezza del prodotto. Le pareti espositive perimetrali sono ritmate da montanti neri verticali e da lunghe mensole in legno con accenti di rame a sottolineare elementi focali come le nicchie delle bottiglie Magnum. Per accentuare la sensazione di preziosità, l’ambiente è decorato con un soffitto in specchio fumé che amplifica ed esalta la qualità dell’esposizione. I materiali proposti sono stati reinterpretati in chiave contemporanea dalla tradizione iconica di Peck.

L’enoteca copre 2\3 terzi della superficie espositiva con un'importante selezione di etichette, un assaggio dell’enoteca Peck di via Spadari a Milano, la più fornita d’Italia con le sue 3.000 referenze. Anche qui il senso di verticalità è accentuato dalle lesene nere che ritmano l’arredo.

I display espositivi al centro dello spazio completano l’offerta gastronomica e sono disegnati con gli stessi materiali delle pareti perimetrali.

Le vetrine, che si sviluppano lungo due interi lati dello spazio, sono state progettate per evitare la chiusura totale verso l’esterno favorendo, la visibilità all’interno e permettere un allestimento flessibile e tematico in funzione della stagione o delle occasioni gastronomiche più importanti, anche regionali. La relazione con la città è rafforzata da una vetrina apribile sulla piazzetta da cui sarà possibile il servizio diretto ai clienti dal bancone interno.

“Forte dei Marmi è un luogo carico di fascino e di potenziale -racconta Leone Marzotto, Ceo di Peck-. La qualità si respira nella cultura diffusa su tutto il territorio e nelle aspettative di chi lo frequenta per le proprie vacanze. Intendiamo portare in questo teatro naturale tutta la nostra esperienza nel saper raccogliere ed esaudire i desideri di chi cerca cibi e vini di qualità. Preparati, selezionati e serviti con lo stile che ci accompagna da sempre. La Versilia è una terra ricca di tradizione gastronomica e di materie prime eccellenti, abbiamo già da tempo alcuni fornitori locali e questa nuova apertura sarà sicuramente occasione per scoprire altri tesori gastronomici con i quali arricchire il nostro assortimento. Al Forte portiamo molto più di una gastronomia e di un’enoteca. Portiamo tutta la passione, la tradizione e la cultura maturate in quasi un secolo e mezzo di storia".