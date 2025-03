Penny e Too Good To Go: l’impegno comune contro lo spreco

#Esg. Si amplia l'intervento di Penny, in sinergia con Too Good To Go, coinvolgendo l'intera rete vendita del gruppo in Italia contro lo spreco

Dal 2021 a oggi, la collaborazione tra Penny Italia e Too Good To Go ha salvato 300.000 pasti ed evitato l’emissione di oltre 810 tonnellate di CO2 e l’uso non necessario di 240.000.000 di litri di acqua e di 840.000 mq di suolo per anno. Questa sinergia si inquadra nell'ambito del percorso #Viviamosostenibile e quest'anno si rafforza con il coinvolgimento di tutti gli store della rete del gruppo in Italia.

Le dichiarazioni

“A tre anni dall’inizio di questa collaborazione -evidenzia Monica Dimaggio, sustainability manager di Penny Italia- celebriamo i risultati insieme alla nostra community, consapevoli che il nostro impegno non si ferma qui. Le numerose iniziative di comunicazione che hanno supportato la partnership fino ad oggi continueranno a evolversi, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone su un tema fondamentale, in cui noi retailer possiamo fare davvero la differenza”.

"I risultati ottenuti finora e la fiducia riposta in noi dimostrano che è possibile combattere lo spreco in modo concreto ed efficace -afferma Mirco Cerisola, country director di Too Good To Go Italia-. Penny e le migliaia di utenti si sono già impegnati e continueranno a farlo in futuro, salvando cibo prezioso dallo spreco e adottando comportamenti sempre più consapevoli e responsabili per fare la differenza per il nostro Pianeta".