Penny e Airc insieme per una linea mdd anti cancro

La linea mdd Welless di Penny si rafforza con 12 referenze studiate con gli esperti di nutrizione della Fondazione Airc per promuovere un'alimentazione sana

Lo stimolo a uno stile di vita sano e a un'alimentazione sana è alla base della collaborazione tra Penny e Fondazione Airc che ha un duplice obiettivo: sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione e coinvolgerli nel supporto della ricerca sul cancro.

Per questo motivo l'insegna ha attivato un'operazione unica nel suo genere: dal 26 ottobre saranno disponibili a scaffale negli store della rete italiana 12 referenze a marchio Welless realizzate in collaborazione con gli esperti in nutrizione di Airc. Non a casa è stato scelto questo marchio: la linea, infatti, sposa già alcuni concetti chiave per la salute quali la riduzione di sale e zucchero, l’aumento dell’apporto di fibre, la semplicità delle ricette, realizzate con pochi ingredienti. Si tratta di un'evoluzione importante della linea Welless che ha comportato il coinvolgimento dell'ufficio qualità, acquisti, marketing e private label al fine di individuare quali prodotti potessero essere inseriti in questo contesto e con quali fornitori lavorare. La gamma è stata ampliata con zuppe, snack, cracker, frollini, burger vegetali.

"Siamo la prima catena a realizzare un progetto di questo tipo -sottolinea Nicola Pierdomenico, ceo e presidente di Penny Italia-. Abbiamo aperto una strada: per la prima volta la gdo, con una propria mdd assume un ruolo attivo che fino a oggi è stato appannaggio dell’industria. Si tratta di un progetto a cui lavoriamo da tre anni e che risponde a una logica di lungo periodo. Proponiamo ricette semplici, brevi, con pochi ingredienti con un pack che trasmette il valore intrinseco in termini di salute. Con questa attività vogliamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti fornendo loro prodotti sani e buoni. Dove ci porterà tutto questo? In questo caso possiamo definirci trendsetter: offriamo prodotti che non generano una marginalità particolarmente alta, ma che danno un contributo a un’alimentazione che rispetti le linee guida in tema di prevenzione e salute".

L'insegna, come sottolinea il direttore acquisti Pasquale Nicastro, "si posiziona con questi prodotti in una logica premium, sempre in linea con la propria mission". Inoltre, questa attività si inserisce perfettamente nel percorso di sostenibilità intrapreso da Penny come conferma Monica Dimaggio, private labels & sustainability coordinator Penny Italia: "Lo sviluppo di prodotti sostenibili è un asset fondamentale del nostro percorso di sostenibilità; un’area su cui Penny con forte senso di responsabilità intende lavorare costruendo sinergie con realtà, come Airc, che si occupano di salute e prevenzione, da anni, con un approccio scientifico etico e culturale”.

La partnership tra Penny e Airc

La collaborazione è iniziata fattivamente a febbraio 2023 con l’attività Arance della Salute, rafforzata successivamente dall’iniziativa #ARROTONDAEDONA con l’obiettivo di sostenere le attività di Airc nella ricerca sul cancro e verso una maggiore sensibilizzazione sul tema.

Grazie alle scelte dei propri clienti, Penny sostiene il lavoro dei ricercatori Airc donando alla Fondazione una percentuale del ricavato dalla vendita dei prodotti sviluppati in sinergia.

“Fondazione Airc è il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica in Italia ed è impegnata a informare e sensibilizzare la collettività sull’importanza della prevenzione - dichiara Niccolò Contucci, chief fundraising officer di Fondazione Airc-. La partnership con Penny dà un contributo concreto a entrambi gli aspetti della nostra missione permettendoci di arrivare a un vasto target di pubblico”.