Penny Market: accordo con Coripet per il riciclo delle bottiglie

Avviata la collaborazione tra Penny Market Italia e Coripet, il consorzio che

opera nella gestione del riciclo delle bottiglie pet. La partnership avvia un processo di economia circolare all'interno dei punti di vendita della catena.

In alcuni store della rete, infatti, saranno attivi quattro eco-compattatori Coripet per la

raccolta delle bottiglie in pet, presenti rispettivamente nei due punti di vendita di Cernusco sul Naviglio, in via Verdi 69 e Strada Padana Superiore 65, in quello di Orta Nova (Fg) e di Catania in via Mascagni 116.

“Penny Market con questa collaborazione fa un passo significativo verso una crescita sostenibile, che è al centro delle nostre politiche di sviluppo -spiega Nicola Pierdomenico, ceo Penny Market Italia-. Dalle tecnologie con basso impatto ambientale all’interno dei punti di vendita, al packaging, ai fornitori, fino all’utilizzo di impianti fotovoltaici e alla presenza delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, stiamo facendo e continueremo a intraprendere sempre di più iniziative nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità".

“Portare i nostri eco compattatori nei punti di vendita Penny Market e quindi annoverare questa importante realtà nella galassia Coripet è motivo di grande soddisfazione -dichiara Corrado Dentis, presidente Coripet-. Con questa nuova partnership possiamo dire senza ombra di dubbio che molte tra le aziende più significative nella grande distribuzione hanno aderito al nostro progetto e alla nostra idea di economia circolare”.

Come partecipare

Il consumatore avrà la possibilità di inserire le bottiglie negli eco-compattatori e, tramite l’utilizzo dell’app Coripet, riceverà in cambio dei punti-bottiglia corrispondenti. Ogni bottiglia conferita vale un punto e al raggiungimento di duecento punti si otterrà un buono sconto di tre euro sulla spesa.