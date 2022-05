Penny Market adotta 180mila api e produce miele per la mdd Apenni

Nell'ambito del progetto Viviamo sostenibile, Penny Market dà casa a 180 mila api in alveari allestiti nei luoghi di lavoro dell'insegna

Nelle aree verdi dei proprio luoghi di lavoro, nella sede di Cernusco sul Naviglio e nelle piattaforme logistiche di Quattordio e Desenzano, Penny Market ha predisposto gli alveari per 180.000 api a cui se ne aggiungeranno altre 6.000 in poche settimane. L'insegna produrrà circa 300 barattoli di miele che venderà simbolicamente a marchio privato Apenni per reinvestire il ricavato in successive operazioni di supporto all’ambiente e all’impollinazione. Questa operazione sottolinea l'impegno della catena nei confronti dell'ambiente e si inserisce nell'ambito del progetto Viviamo sostenibile che abbraccia tre aree fondamentali dell’approccio etico verso l’ambiente, i prodotti e la responsabilità sociale. A riguardo l'azienda sottolinea: "Adottare 180.000 api nei propri luoghi di lavoro è di certo un piccolo gesto, ma fatto con coerenza e determinazione in una sfida, quella della sostenibilità, che Penny ha accolto con impegno e che vuole vincere ogni giorno, proprio partendo da gesti concreti".

Sull'importante apporto delle api interviene Giuseppe Manno, responsabile di Apicultura Urbana, azienda specializzata nella creazione di arnie e alveari proprio in ambiente cittadino, partner di Penny Market per questo progetto, che spiega: "Sono insetti che rappresentano un modello di sostenibilità perché sfruttano i fiori per ricavarne energia e cibo ma restituiscono alle piante l’investimento energetico sotto forma di impollinazione. Gli ecosistemi restano in equilibrio perché le api assicurano alle piante la riproduzione, e quindi risultano ottimi indicatori ambientali, in quanto consentono un monitoraggio indiretto dello stato di salute del territorio circostante”.