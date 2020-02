Penny Market: prelievi e depositi in tutti gli store con Cash26

Dal 17 febbraio il servizio di prelievo e deposito arriva in 386 Penny Market in Italia, che si vanno a sommare agli attuali 202 Pam Panorama e Pam local, per una copertura complessiva di oltre 580 punti di vendita sul territorio italiano. Un'implementazione resa possibile grazie a Cash26, il servizio della mobile bank N26, con la quale il retailer ha stretto una parnetship.

Come funziona il servizio

Per usufruire di Cash26, i clienti di N26 dovranno semplicemente generare dalla propria app un codice a barre, scegliendo tra deposito o prelievo. Successivamente, un addetto alla cassa dello store convenzionato eseguirà la scansione, permettendo il deposito o il prelievo dell’importo richiesto. A operazione conclusa, il saldo del conto è aggiornato in tempo reale. Sul fronte dei costi, i prelievi sono gratuiti fino ai 900 euro giornalieri (massimo 200 euro a transazione) e i depositi invece fino 100 euro mensili – dopo i quali il servizio prevede una commissione dell’1,5% - e hanno un tetto massimo giornaliero di 999 euro (minimo 50 euro a operazione).