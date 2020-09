Pepco sbarca in Italia: i primi due store in Veneto e Friuli Venezia Giulia

La catena low cost arriva nel nostro Paese con due punti di vendita realizzati all'interno del centro commerciale Gran Shopping Granfiume a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, e nel centro commerciale Emisfero Sileamare a Silea, in provincia di Treviso.

Dopo le prime due aperture, Pepco conta di ampliare in tempi rapidi la rete italiana con otto strutture da realizzare entro la fine dell'anno. In Italia, l'insegna si svilupperà all'interno di centri commerciali o nei centri storici cittadini, come sottolinea il direttore operativo di Pepco Italia, Stefano Patellani.

Il brand, lanciato nel 2004 in Polonia, gestisce oltre 2.000 punti di vendita situati attualmente in 11 Paesi: Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Romania e Bulgaria. Oltre alle aperture italiane, è prevista l'inaugurazione di nuovi store in Serbia a ottobre.

L'assortimento

Come da tradizione dell'insegna, l'assortimento propone per il 60% linee di abbigliamento per uomo, donna e bambino a cui si aggiunge una selezione di articoli di biancheria intima, accessori, giocattoli, decorazioni, prodotti tessili e articoli per la casa. L'offerta propone inoltre promozioni stagionali come per esempio tema back to school, vacanze di Natale, vacanze estive.

"L'offerta di prodotti Pepco mira a proporre la migliore opzione di acquisto possibile, consentendo alla clientela di accedere e poter acquistare spendendo poco tutti quei prodotti necessari nella vita quotidiana, per vestire la propria famiglia e per decorare o rendere più bella la propria casa" afferma Marcin Stańko, direttore operativo di Pepco.