Per il caffè un ruolo di traffico, rivitalizzato dalle capsule

Nel 2018 abbiamo trasformato in bevanda 5,9 kg di caffè a testa: il caffè rimane in cima alle preferenze degli italiani. Lo dice il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale, +5,3% rispetto all’anno precedente. I dati di coinvolgimento per occasione di consumo vedono in prevalenza la fruizione domestica (92%), seguita da quella al bar (72%), appena svegli (77%) oppure in un momento di relax (53%), che è anche di socialità.

Accesso riservato