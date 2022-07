Non sono solo elettrodomestici: i prodotti Miele – ciascuno per la sua vocazione, che si tratti di lavaggio, cottura, refrigerazione o aspirazione – sono il risultato del miglioramento continuo (“Immer besser”, sempre meglio, come indica il motto) in termini di qualità ed experience per il consumatore che l’azienda tedesca persegue come suo obiettivo primario.

Perché il contatto con il mondo Miele sia non solo informativo, ma anche emozionale, a disposizione del cliente finale italiano sono i Miele Experience Center (Mec): “Spazi nei quali – afferma il direttore commerciale di Miele Italia, Lorenzo Comaschi - le persone possono apprezzare i valori del nostro brand in modo completo, supportati dall’esposizione, dai filmati e dalla consulenza del personale. Ai cinque punti di vendita di Milano, Torino, Roma, Bolzano e Padova abbiamo recentemente aggiunto il Miele Experience Center di Napoli presso il Lifestyle Hub di Coin”.

Le esposizioni nelle quali i prodotti Miele trovano una collocazione di eccellenza sono svariate e fanno riferimento alla cultura, al design, all’innovazione nelle sue svariate forme e si sposano tipicamente con i territori nei quali sono presenti proprio gli Experience Center: recentemente, per esempio, Il Mec di Milano ha ospitato un laboratorio sulla longevità in occasione del FuoriSalone 2022. Partnership sono state anche attivate in occasione dell’ultima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino e di Taste of Roma, in entrambi casi in abbinamento a eventi gastronomici.

Mec di Milano ha ospitato un laboratorio sulla longevità in occasione del FuoriSalone 2022 1 di 3

“In touch” con il prodotto

Ancor prima che il prodotto Miele entri nelle case dei clienti, è possibile toccare con mano tutte le dimensioni valoriali dell’azienda trasferite all’interno dell’elettrodomestico. Ciò è possibile grazie a eventi pre e post vendita sapientemente organizzati, come le Cooking Experiences e le Washing Experience, o come i corsi di cucina e food experience con chef ed esperti del settore.

Per saperne di più: www.miele.it