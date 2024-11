Pescaria apre dal 1° dicembre a Courmayeur ospite dei locali di The Outsider Courmayeur con un menù speciale pensato per la montagna, ideale per un insolito après-ski. Con 100 posti a sedere tra veranda e una stanza interna, il rifugio di montagna con cucina di mare firmata Pescaria proporrà un menù unico pensato appositamente dallo chef Peppe Guida. Così insieme al celebre panino con tonno, con polpo o gamberoni, arrivano anche ricette con Wurstel artigianali di suino nero e il burger valdostano.

“Apriamo il primo di una (spero) lunga serie di popup invernali ed estivi temporanei che ci vedranno nelle località più cool italiane estere nei prossimi anni -commenta Leonardo Volpicella, amministratore delegato Pescaria-. Ci arriviamo con un’offerta “unusual” che sono certo rappresenterà una piacevole novità anche per i clienti di The Outsider”,

Pescaria a Courmayeur sarà aperto tutti i giorni, salvo maltempo, dalle 11 alle 18. Tutti i weekend Apres Ski a partire dalle 15.30.

“Portare Pescaria a Courmayeur significa scommettere su un’idea diversa di cucina, persino a 1.500 metri d’altezza -commenta Manuel Castelnuovo, fondatore e presidente Scuola Sci & Snowboard Courmayeur-. Non è solo un panino, è la scelta di alzare il livello puntando su qualità e originalità. Insieme a The Outsider, vogliamo offrire un’esperienza che non si trova altrove: sapori di mare che rendono ogni giornata in montagna davvero unica”.

"Con Pescaria Unusual Kitchen portiamo la nostra filosofia ad alta quota, abbracciando una nuova sfida imprenditoriale e anche gastronomica -aggiunge Domingo Iudice, fondatore Pescaria-. Il menù è 100% Pescaria, ma si arricchisce per la prima volta di proposte a base di carne, pensate per soddisfare le esigenze degli ospiti di montagna, senza mai tradire la nostra identità, anche grazie alla supervisione del nostro chef Peppe Guida. Con The Outsider, creiamo un’esperienza unica: un mix di sapori dirompenti, perfetti per una pausa gustosa o un après-ski che lascia il segno".

La storia di Pescaria

Pescaria propone piatti di mare in formula fast casual (fritture, insalate, tartare, crudo mare) ma è famosa per essere stata la prima insegna a proporre panini di mare in Italia. Uno dei best seller, il panino con tartare di tonno, stracciatella, pomodoro fresco, olio al cappero e pesto al basilico, è stato definito il “secondo panino più buono al mondo” dalla rivista Time Out. Oggi l’insegna ha 10 punti vendita in Italia (due a Milano, Bologna, Roma, Torino, Verona, Trani, Lecce, Polignano e Courmayeur) e diverse nuove aperture in programma, tra cui una imminente a Bari.