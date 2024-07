Pescaria punta sulla dinamica esperienziale del suo nuovo programma fedeltà, Il Circolo dei Pescatori. Realizzato dall’agenzia di marketing Brainpull (proprietaria di Pescaria), questo sistema di fedeltà offre ai clienti la possibilità di accumulare punti, chiamati "cozze" ottenendo numerosi vantaggi. Nel primo giorno di lancio, Pescaria ha registrato 1.200 iscritti in 24 ore. La componente esperienziale differenzia questo programma di fedeltà dal classico sistema premiante. A breve, gli utenti potranno accedere a prodotti esclusivi, viaggi ed esperienze reali con il brand. Le innovazioni tecnologiche renderanno possibile accumulare punti attraverso meccanismi di gamification, referral, commenti ed engagement: un approccio essenziale per ottimizzare i costi della strategia pubblicitaria.

Come funziona

I clienti fedeli di Pescaria possono accumulare punti cozza ordinando online o nei locali. Ogni cozza accumulata avvicina i membri del Circolo a buoni e promozioni pensate appositamente per loro. Una volta registrati, gli utenti accedono alla propria area personale per monitorare “lo stato delle cozze” e riscattare i premi guadagnati. Il concetto alla base del programma fedeltà di Pescaria si riassume in un motto: "non c’è sconfitta, solo costanza". L'attività dei “pescatori in cucina” (payoff di Pescaria) non è epica né piratesca: più peschi, più ne ottieni. La scelta del nome dei punti, "cozze", riflette così la natura semplice della pesca a piedi, un’attività che rappresenta i valori di Pescaria.

Innovazione tecnologica e lead generation

Il sistema di loyalty di Pescaria si distingue anche per l'implementazione di tecnologie per la gestione clienti. Grazie al lavoro di Brainpull, Pescaria ha integrato un promo manager che genera coupon univoci, collegando la cassa al Crm Salesforce. Questo permette di riconoscere i clienti, le loro preferenze e abitudini di consumo, facilitando l’uso delle promozioni e migliorando l’esperienza d’acquisto. La raccolta punti è stata integrata in una tessera su wallet, semplificando e rendendo immediato il processo sia per i clienti sia per il personale in cassa.

Brainpull

Direzione creativa: Francesco Raspanti, Roberto Morandi, Teresa Serripierro

Team IT: Danny Cicorella, Domenico D’Attoma, Patrizia Mastrapasqua

Team Salesforce: Antonio Popolizio, Mattia Furio, Giammarco Palmirotta

Team Marketing: Domingo Iudice, Claudio Matarrese, Corrado Scacco, Catiana Coletta