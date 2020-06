Dall’11 giugno Pescaria lancia il suo nuovo servizio di consegna a domicilio (Pescaria Solo Fritti), dedicata esclusivamente alla frittura di mare, da consegnare in poco tempo. Solo Fritti si sviluppa da una collaborazione esclusiva con Glovo, che ha aperto a Milano la sua prima sala cucine italiana. Uno spazio con cucine gestite in outsourcing, riservato ai partner della ristorazione. Per ordinare si sceglie il prodotto sulla app: l'ordine arriva in pochi minuti direttamente dalla sala cucine. Pescaria aprirà comunque altri due locali tradizionali, quest'estate a Roma e Bologna.

Pescaria ha inaugurato il primo locale a Polignano a Mare (Ba) nel 2015 grazie a Bartolo L’Abbate (a destra nella foto principale, con Domingo Iudice a sin. e lo chef Lucio Mele al centro) storico commerciante ittico che ha trasformato la sua passione per il mare in una nuova avventura imprenditoriale, e con il contribuito creativo dell’agenzia di marketing Brainpull guidata da Domingo Iudice e dello chef Lucio Mele.

Nel 2016 L'Abbate ha inaugurato la prima sede di Pescaria a Milano in via Bonnet, nel 2018 è arrivato il secondo locale, in via Solari e nel 2019 ha inaugurato Trani (locale solo estivo, in spiaggia) e Torino. Pescaria oggi dà lavoro a 140 persone, e serve quasi 500 persone al giorno per punto vendita.

Negli ultimi anni Pescaria ha promosso iniziative innovative a livello sociale, puntando alla valorizzazione del territorio, investendo sulla sostenibilità ambientale (le confezioni di Pescaria sono completamente prive di plastica, anche nelle consegne a domicilio) e sulle attività di inclusione sociale come Cucinare per Ricominciare, progetto di formazione professionale, accoglienza, inclusione sociale e lavorativa pensato per i migranti, premiato dall’Agenzia Onu per i Rifugiati–Unhcr e dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia.