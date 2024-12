Maison Pierre Hermé Paris, la boutique del pasticcere Pierre Hermé, celebre per i suoi macaron, ha aperto oggi il suo primo punto di vendita in Italia, simbolo della haute pâtisserie francese, alla stazione di Milano Centrale. Un traguardo importante nel percorso di internazionalizzazione della boutique, reso possibile dalla collaborazione tra SSP Frabeli e Grandi Stazioni Retail. La boutique, affacciata sul piano binari, sarà aperta tutti i giorni dalle 6,30 alle 20.

Pierre Hermé, allievo di Gaston Lenôtre, è considerato un rivoluzionario della pasticceria del nostro tempo. All’interno della nuova boutique, i viaggiatori potranno scoprire collezioni di macaron come Infiniment Vanille e Infiniment Chocolat Paineiras, e accostamenti arditi come il Mogador (cioccolato al latte e frutto della passione) e l'Ispahan (rosa, lampone e letchi).

“L'apertura di questa boutique Pierre Hermé Paris alla stazione di Milano è importante per la nostra azienda -ha dichiarato Pierre Hermé-. È un'opportunità per condividere la nostra passione per l'eccellenza e l’esperienza della degustazione con una clientela internazionale, in un ambiente dinamico. Milano, culla di cultura e raffinatezza, incarna valori di eleganza e modernità che si abbinano perfettamente alla nostra visione della pasticceria. Ci tengo a ringraziare tutti i team che hanno reso possibile questo progetto. Sono sicuro che questo locale sarà un vero e proprio inno all’esperienza del savoir-faire francese, al centro della dinamicità milanese”.

“L'Italia è la cornice perfetta per i nostri macaron made in France -afferma Gérard d'Onofrio, direttore generale SSP Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia- l'apertura di questo nuovo punto di vendita alla Stazione Centrale di Milano rappresenta l’unione perfetta tra lo stile e l’eleganza francese e la forza e vitalità italiana. Non vediamo l'ora di condividere con i viaggiatori la nostra visione audace e gourmet del macaron di Pierre Hermé”.