Pigna presenta la collezione dedicata al tennista Jannik Sinner

Al giovane campione di tennis è dedicata la nuova linea Jannik Sinner x Pigna, una linea di prodotti scolastici pronti al lancio sul mercato

In occasione degli internazionali BNL d’Italia, Pigna ha presentato in anteprima la nuova collezione dedicata a Jannik Sinner giovane talento del tennis italiano, il più giovane tennista a entrare nella top ten del ranking mondiale. Jannik Sinner x Pigna sarà disponibile a partire dalla fine di quest’anno, con un primo lancio di articoli selezionati nel periodo natalizio e il lancio vero e proprio della collezione completa in occasione del prossimo back to school 2023. Questa gamma, dedicata a un pubblico di bambini, teenager e appassionati di tennis di ogni età, è legata al payoff: La vita è una partita. Insieme possiamo vincere! e comprende quaderni, astucci, matite, diario, gomme, ma anche una sacca back to school che si ripiega trasformandosi in una pallina da tennis tascabile. Ai consumatori adulti sono, invece, dedicati il notebook e l’astuccio coordinato, entrambi con il logo Jannik Sinner in cui le iniziali formano la sagoma stilizzata di una volpe, soprannome di Jannik da piccolo. I prodotti si avvalgono di grafiche inedite, degli iconici colori del tennis e di nuove palette. Inoltre sono stati inseriti contenuti interni con approfondimenti digitali finalizzati a spronare chiunque verso nuove sfide all’insegna del fairplay. Le illustrazioni dei quaderni rappresentano il giovane tennista come un simpatico personaggio dei cartoni animati e arrivano direttamente dal manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner realizzato da Panini Comics.

Le dichiarazioni

“In Pigna crediamo nei modelli positivi, capaci di trasmettere valori utili alla crescita e all’educazione, intesa come allenamento continuo per esprimere la migliore parte di sé. In questo lo sport è una scuola incredibile: sul campo si scrive la propria storia, si sbaglia, si impara, si cresce, si gira pagina per scriverne una ancora migliore. Ecco perché siamo orgogliosi di collaborare con Jannik Sinner: giovane volto dell’eccellenza sportiva, orgoglio italiano e modello di impegno e forza per ogni età, dai più giovani amanti del tennis fino agli adulti” dichiara Andrea Carnevale, chief marketing officer di Pigna.

“Ho così tanti ricordi di quando ero ragazzino e andavo a comprare gli articoli da scuola con i miei genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico. Sono entusiasta di iniziare a collaborare con loro per creare questa linea” aggiunge il campione di tennis Jannik Sinner.