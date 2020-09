Pistacchio, Sottobosco e Nocciòlo. I nuovi Salami Gourmet dal gusto inconfondibile e un’estetica esclusiva!

Esiste un modo di considerare la tradizione come qualcosa di vivo, un luogo privilegiato del sapere dove la continua ricerca e l’innovazione non sono pratiche che si allontanano dai valori che il passato tramanda, ma ne sono invece la migliore prosecuzione possibile.

E così, tutta la sapienza della secolare tradizione norcina, tramandata e custodita per generazioni, oggi trova una nuova esperienza di gusto nella Norcineria Gourmet di Renzini.

Erede di otto secoli di cultura per il cibo, tra le verdi valli dell’Umbria e dei Monti Sibillini, da quattro generazioni la famiglia Renzini unisce tradizione e incessante ricerca per l’innovazione di gusto. È da questa continua ricerca che oggi nascono tre nuovi Salami Gourmet: Pistacchio, Nocciolo e Sottobosco. Tre novità che uniscono alle sapienti lavorazioni della tradizione, nuovi elementi di gusto sorprendenti.

Pistacchio e Nocciolo sono salami realizzati con con carne di suino nazionale al 100%, arricchiti l’uno da una copertura di granella di pistacchio e l’altro da una copertura di granella di nocciola. Delicati al palato, questi due nuovi abbinamenti risultano sapidi e gustosi, con note delicate e morbide all’assaggio. Entrambi denervati a mano e rifiniti senza budello, sono esteticamente accattivanti ed attraenti.

Sottobosco è invece un salame di cinghiale, dal sapore intenso e appetitoso esaltato in maniera importante dalle note riconoscibili dei grani di frutti rossi, di cui è ricoperto. Proprio questa copertura è la ragione dell’unicità di questo salame senza budello, elemento decisivo del suo particolare gusto gourmet e della sua estetica esclusiva. La carne dal sapore deciso, è impreziosita dal trattamento che Renzini utilizza per tutta la linea SoloRe, i prodotti a base di cinghiale: una ricetta esclusiva, in chiave gourmet, che prevede un accurato trattamento delle carni, impreziosita con spezie, per una morbidezza e aroma unici.

Tutto il meglio della tradizione norcina si incontra allora nuovamente con una ricerca continua per una nuova esperienza di gusto: qui dove una filiera d’eccellenza, i mangimi naturali, le carni controllate, allevate e stagionate secondo i ritmi scanditi dal tempo, i sistemi di cottura affinati nel corso dei secoli, contribuiscono in modo irripetibile a creare l’unicità di Renzini Alta Norcineria.

Per informazioni www.renzini.it