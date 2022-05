Best Friend, il marchio storico di Rinaldo Franco Spa dedicato al mass market, sempre più competitivo sui banchi della GDO.

La nuova linea PìStop

L’assorbenza si conferma uno dei settori in più rapida crescita nel mercato del pet care, in particolare l’assorbenza cane registra un trend positivo nonostante gli incrementi dei costi delle materie prime. Proprio a tutela del potere d’acquisto dei clienti è pensata la nuova linea PìStop Super, nella foto sotto, un tappetino igienico pratico e versatile, con fibre interne in morbida cellulosa e polimeri attivi ultra assorbenti, ed ad una battuta di cassa molto competitiva.

La gamma

Il marchio PìStop con la nuova grafica Best Friend propone anche PìStop Extra, tappetini con un’ulteriore capacità assorbente e con adesivi agli angoli. Della gamma Extra sono disponibili anche: PìStop Extra profumato con un delicato aroma di frutta fresca per profumare anche l’ambiente e PìStop Extra con carbone attivo per assorbire naturalmente anche i cattivi odori.

1 di 3

Il recente rinnovo del marchio e del packaging finalizzato a valorizzare il canale del libero servizio, sta dando risalto e riconoscibilità ai prodotti per il pet care, assicurando la continuità della crescita che ha caratterizzato l’azienda in questi anni sia in ambito nazionale che internazionale.

Tutti i prodotti a marchio Best Friend sono visibili sul sito www.best-friend.it