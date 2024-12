Pittarosso e Scarpe&Scarpe si rilanciano con Rsct fund

Più calzature, ristrutturazione della rete e nuove aperture per rilanciare Pittarosso e Scarpe&Scarpe con il nuovo azionista

Nuove aperture, rinnovo delle reti, più vicinanza ai clienti, offerta più ampia e sinergica. Queste sono le direttrici del rilancio di PittaRosso e Scarpe&Scarpe, da quando l’azionista di controllo del secondo, Rsct fund, nel luglio scorso ha acquisto il controllo anche del primo. La gestione sinergica delle due realtà permetterà inoltre ottimizzazioni per acquisti, logistica, sistemi IT e gestione della rete degli store. Le due insegne, se combinate, registrano un fatturato aggregato di 480 milioni e due reti da 300 negozi. Il “piano di sviluppo -commenta Marcello Pace, amministratore delegato di entrambe le aziende- permetterà al gruppo di raggiungere importanti obiettivi di soddisfazione dei clienti, che potranno accedere più facilmente ad un’offerta più ampia e diversificata”.

Uno store per ogni italiano

“PittaRosso e Scarpe&Scarpe sono due insegne contraddistinte da un modello distributivo molto simile -prosegue Pace- e sono una piattaforma ideale per tutte le esigenze di acquisto della clientela”. Riferiscono le aziende in una nota che ogni italiano può raggiungere uno dei 300 store in 30 minuti da casa. Scarpe&Scarpe d’altronde ha ampliato la propria rete grazie alle recenti inaugurazioni di negozi a Roma e Pontedera (provincia di Pisa) oltre al restyling di alcuni punti di vendita in Sicilia e Campania. PittaRosso invece ha riaperto gli store di Cosenza e Viterbo, oltre ad aver inaugurato negozi in tutta Italia all’interno dei punti di vendita Ovs e Upim.

L’assortimento ampliato di PittaRosso e Scarpe&Scarpe

L’aggregazione delle due società permetterà ai clienti di trovare in PittaRosso e Scarpe&Scarpe sia prodotto a marchio che brand internazionali: un assortimento che si rafforzerà (comunicano le due insegne in una nota) per soddisfare le esigenze di calzature a prezzo accessibile, oltre a prodotti complementari come abbigliamento, accessori e valigeria.

Identikit di PittaRosso e Scarpe&Scarpe

Il piano prevede che le due aziende crescano e consolidino il loro ruolo come polo della distribuzione calzaturiera in Italia, con un giro d’affari di 480 milioni di euro e 15 milioni di scarpe vendute l’anno. PittaRosso e Scarpe&Scarpe cumulativamente oggi contano su più di 10 milioni di clienti fedeli registrati nei programmi di loyalty. Scarpe&Scarpe ha oltre 50 anni di storia e una presenza su tutto il territorio italiano. Con un fatturato di 210 milioni di euro nel 2023, 1.550 dipendenti. PittaRosso, azienda italiana nata all’inizio del secolo scorso, è attiva in Italia con circa 150 punti di vendita a gestione diretta. Il fatturato 2023 si è attestato oltre i 270 milioni di euro. Opera con negozi di 1000mq principalmente situati in centri commerciali e retail park. PittaRosso ha il suo target in un pubblico vasto e trasversale, grazie a un’offerta di calzature caratterizzata dal rapporto qualità/prezzo. Da luglio 2024, anche il suo controllo è passato a Rsct fund.