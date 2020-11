Pittarosso punta sull’omnicanalità con la piattaforma Shopify

Pittarosso è il primo brand nel mondo della distribuzione di calzature ad aver adottato la piattaforma Shopify per il proprio eCommerce, come parte del processo di trasformazione digitale per offrire un servizio al cliente in ottica omnicanale.

"Il lancio di questo progetto -dice Pietro Rossato, digital manager PittaRosso- è per noi il primo passo di un percorso per offrire a clienti e prospect un’esperienza seamless tra fisico e digitale, senza barriere e totalmente fluida”.

Lo sviluppo dell'eShop è stato affidato a Byte-Code, che ha lavorato su un'esperienza di navigazione semplice e fluida tra gli oltre 200 articoli presenti a catalogo, in linea con la customer experience dei negozi fisici. Grazie al chatbot di Shopify inoltre è stato possibile anche integrare la presenza sui canali social come per esempio Facebook su cui

Algolia, il motore di ricerca integrato nella piattaforma, permette di sfruttare i tool di intelligenza artificiale per gestire con ordinamenti dinamici il catalogo del retailer, offrendo al cliente un'esperienza di consumo al passo con i trend di ricerca e di acquisto delle collezioni.

Il sistema di Cms (Content Management System) permette poi di integrare i contenuti nelle diverse sezioni del sito, e in futuro in ogni altro canale di distribuzione digitale, come per esempio app native o digital signage/totem nei punti di vendita.

Tutta la filiera è resa ulteriormente agile e altrettanto veloce grazie a SendCloud, la piattaforma di fulfillment scelta da PittaRosso per la gestione dell’ordine dei diversi corrieri, scelti in base anche alle performance e alle esigenze di consegna, le notifiche email sullo stato degli ordini e il processo di reso. L'infrastruttura di delivery del frontend è completamente “serverless”, permette quindi allo stesso tempo di garantire tempi di risposta eccellenti sotto ogni carico oltre a un uptime del 100%.

"L'esempio di Pittarosso -afferma Paolo Picazio, head of marketing developement di Shopify- dimostra come lo shopping online, accelerato dall'emergenza Covid19, sia un trend destinato a consolidarsi nel tempo, ma le vetrine virtuali non sostituiscono gli store fisici. Pittarosso infatti è oggi in grado di offrire ai consumatori una customer journey in linea con le nuove esigenze e in cui l’online è al servizio dell’offline e viceversa. Un approccio che i clienti non tarderanno a premiare”.