PiùMe avvia lo sviluppo nel centro-sud Italia

Continua l'espansione dell'insegna PiùMe, nata dal progetto di unificazione delle insegne drug del Consorzio Promotre 2.0 (Crai), ossia Ipersoap, Saponi&Profumi, Smoll e Shuki, come raccontato in questo articolo, e che ha dato vita alla newco Sviluppo Sud srl. L'insegna, che ha debuttato sul territorio italiano lo scorso anno con un primo store aperto a Torino, si consolida con nuove strutture.

Il drugstore conquista, quindi, Roma con un negozio realizzato in via degli Ammiragli 36. Questa apertura segna l'avvio del progetto di espansione nel centro sud Italia che proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione di ulteriori strutture. Nello specifico, PiùMe raddoppierà la propria presenza nella citta Capitolina con un secondo store che sarà aperto in via Tiburtina 582 – 584, la cui apertura è programmata per la terza decade del mese di febbraio.

Il format propone un'offerta commerciale che intende coniugare competitività, profondità assortimentale e servizi innovativi alla clientela. Lo store, come da tradizione dell'insegna, sviluppa l'esposizione per mondi: casa, beauty e persona a loro volta sviluppati per segmenti di prodotti.