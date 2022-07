Pizzoli conferma Marco Orsi come brand ambassador

Marco Orsi continuerà a raccontare i valori delle patate Pizzoli. L'atleta è infatti stato confermato per rappresentare il marchio sui social network

Si rinnova il sodalizio tra il marchio di patate fresche Pizzoli e il campione di nuoto Marco Orsi, confermato protagonista per tutto l’anno della comunicazione social del brand. Il progetto, svolto in collaborazione con l’agenzia Sports Production Hub di Milano, intende sottolineare aspetti come la qualità e la versatilità in cucina delle patate Pizzoli ed

in particolare di Iodì, la patata fonte di iodio. Non a caso è stato scelto un atleta sportivo, esempio emblematico di una vita sana e di conseguenza di un'alimentazione corretta.

Nello spot pubblicato su youtube, Marco Orsi visita i campi sperimentali di Cadriano insieme a Riccardo Sartoni, responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo agronomica, e illustra il lavoro che l’azienda Pizzoli fa ogni anno in collaborazione con l’Università di Bologna. Si evidenzia quindi la selezione delle migliori varietà di patate e il costante miglioramento delle tecniche impiegate per la coltivazione.

L'atleta enfatizza anche un concetto caro a Pizzoli, ossia la tutela dell’acqua e la tecnica di microirrigazione o irrigazione a goccia, che, rispetto alle altre modalità, consente un risparmio idrico di circa il 40%.