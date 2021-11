Plasmon con Nutri-Mune per il supporto del sistema immunitario dei più piccoli

Plasmon conferma il proprio sostegno nel creare un futuro migliore per l’Italia partendo dai più piccoli e dà vita a Nutri-Mune, la nuova gamma di merende con l’esclusivo latte fermentato Nutri-Mune e la vitamina C e il ferro che supportano il buon funzionamento del sistema immunitario.

Nutri-Mune nasce da un ampio progetto di ricerca iniziato più di 10 anni fa, completamente condotto in Italia in collaborazione con le principali eccellenze scientifiche nazionali, che ha sviluppato e sperimentato un ingrediente funzionale postbiotico derivante dalla fermentazione del latte vaccino con il probiotico di origine umana Lactobacillus paracasei CBA L74. Il postbiotico rappresenta una frontiera innovativa nel mondo dell’immunonutrizione, ovvero l’utilizzo di alimenti funzionali in grado di stimolare il sistema immunitario.

I prodotti della gamma Nutri-Mune contengono ingredienti selezionati con cura e comprendono, al momento, gustose merende al cucchiaio in diversi gusti come latte, yogurt e frutta, frutta e cereali.

Plasmon lancia questa nuova gamma insieme ad una lettera “Ai genitori dei coraggiosi”, un invito per i genitori di oggi e che riprende la mission e il commitment del brand stesso: contribuire a creare un futuro migliore crescendo con coraggio le generazioni future. “Abbiamo bisogno di una generazione coraggiosa, il futuro dell’Italia appartiene a loro. Noi abbiamo la responsabilità di essere vicini ai genitori, non farli mai sentire soli nelle sfide quotidiane e ispirarli nel crescere con fiducia il futuro dell’Italia. Così, per celebrare questo nuovo lancio, chiediamo ai genitori di imparare proprio dai più piccoli ad affrontare le sfide più grandi.” – spiega Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy di The Kraft Heinz Company, l’azienda che ha in portafoglio il brand Plasmon.

“Noi di Plasmon da sempre ci impegniamo a dare ai più piccoli i prodotti più adatti a loro. Per questo selezioniamo con cura gli ingredienti che utilizziamo privilegiando la filiera italiana. Da oltre 10 anni di ricerca nel nostro centro di nutrizione infantile e dalla selezione dei fermenti presenti in natura, nasce Nutri-Mune, il nostro esclusivo latte fermentato con L.Paracaesi CBAL74. Per dare vita alla nuova gamma abbiamo aggiunto al nostro latte fermentato la vitamina C e il ferro che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario dei più piccoli” spiega Andrea Budelli - Global Chief ESG Nutrition & Technology Officer di The Kraft-Heinz Company.

L’azienda è da sempre attenta alle esigenze delle famiglie italiane e a quelle dei loro bambini, e si impegna ogni giorno nell’approvvigionamento di materie prime italiane di qualità realizzando prodotti sicuri, sani e gustosi, prendendosi cura della salute dei bambini. Il tutto nel pieno rispetto della sostenibilità e dell’ambiente. Plasmon collabora con i principali istituti scientifici del Paese per garantire sempre il meglio, in termini di qualità ed innovazione.

Per maggiori informazioni: https://www.plasmon.it/nutri-mune